あす15日、福岡で行われる九州高校駅伝。全国高校駅伝＝都大路の出場権を争います。

去年のルール改正で、各都道府県大会の優勝校だけでなく、15日の九州高校駅伝で、南九州4県の最上位になったチームにも都大路の出場権が与えられています。

九州高校駅伝を前に、女子の鹿児島高校を取材しました。

今月1日の県高校駅伝。男子は鹿児島城西、女子は神村学園が優勝し、全国への切符を掴みました。

15日の九州高校駅伝では、男子は、4秒差で敗れた鹿児島実業と、3位鹿児島工業。女子は、鹿児島高校と鹿児島女子高校が都大路の出場権獲得を目指します。

去年、九州高校駅伝で初の都大路出場を決めた、鹿児島高校。今月11日、最後のポイント練習に臨みました。

主力の3年生4人に加え、1年生・荒木選手が台頭。県新人大会では大会記録を更新し、チーム力が高まっています。

（宇都翔太監督）「（去年は）強いチームができたなと思っていたが、今年はまた、去年よりもう一つレベルアップしたチームができたと感じている」

県高校駅伝2区で区間賞を獲得した中島選手と、アンカーを走った冨満選手。2人は、高尾野中学校からのチームメイトです。

（3年 冨満樹花選手）「ゴールを見たらみんなが待っていて、（中島）絢音が見えて、ラストスパートをかけようと思った」

去年、中島選手が直前にけがをしたこともあり、都大路を走ったのは冨満選手のみ。最終学年の今年は2人揃っての都大路を目指してきました。

（3年 冨満樹花選手）「2人で全国の舞台を走りたいと中学から思っていて、その目標を中学で達成できなかったので、高校では達成して卒業したい」

卒業後は違う進路へ、これが2人で挑む最後の挑戦です。

（3年 中島絢音選手）「中学では（冨満）樹花に食らいついて、高校でもせっさたくまして頑張ってきた。寂しい気持ちもあるが、都大路に行って、走って、笑顔で終われたらいい」

九州高校駅伝は15日、福岡で行われます。

・