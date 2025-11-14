14日の日中は、過ごしやすい陽気でした。

気温の変化を見てみますと、長崎市では5日ぶりに最高気温が20℃を超えました。

15日以降の予想気温、17日月曜までは最高気温が20℃前後となっているんですが、来週18日と19日は、グッと下がりそうですね。

日中も気温が上がらない見込みで、冬本番の寒さとなる見込みです。

そして寒くなると、温かい料理が食べたくなるという人も多いのではないでしょうか。

長崎市役所前では、これからの寒い時期にぴったりな “冬の定番” が登場しました。

（買い物客）

「長崎は練り物ですよね。かまぼこが大好き」

（買い物客）「おでん用を買った。せっかくだからきょうは(おでんに)する」

長崎のかんぼこを煮込んだ熱々の『長崎おでん』。

（冷川小粹アナウンサー）

「熱い！すり身に長崎の魚介のうま味がたっぷり閉じ込められていて、おでんにぴったり」

平安時代「かまぼこ製品」が初めて文献に登場したのが、1115年という事にちなみ、11月15日は「かまぼこの日」となっていて、消費拡大を目指そうと長崎市役所前で、かまぼこの直売会が開かれました。

直売会ならではのリーズナブルな詰め合わせや、“ハトシサンド” など、4社の自慢のかまぼこが並びました。

（長崎杉蒲 杉永 幸之助 取締役常務）

「寒くなってきて、すごく天ぷらの動きがいい。来週から寒くなってくるので、注文もすごく増えてきている。ぜひ長崎のかんぼこを、おでんで楽しんでもらいたい」

来週は冬本番の寒さが予想されることから、かまぼこがメインの “おでん” で暖まるのもいいかもしれません。