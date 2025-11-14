現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が14日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。ドジャースが連覇したワールドシリーズ。流れをつかんだ分岐点を振り返った。

「第3戦を取るか取らないかっていうのが今回のゲームの流れを決めたんじゃないのかなと思う。ブルージェイズが勝っていたら、次の日大谷が（先発で）行っても、あの状況だったら負けてブルージェイズの3勝1敗っていう流れになりかねないというような流れなのかな」と、第3戦が分岐点だったと話した。

「このシリーズっていうのは注目されたのは大谷とゲレーロ。この二人をどうやって抑えるかっていうのが勝ちにつながってくるというようなゲームプランなんだろうと思う」

そうなると投手層が重要となる。ドジャースは佐々木が故障から復活。落合氏は「シーズン中、故障で投げられなかった佐々木が抑えとしてそれなりの投球をした」と実力を認めた。

ただし「佐々木に関していうと、やっぱりその日投げてみなきゃ分からないっていう状況。１６０キロを超えてる真っすぐを投げている日はいいけども、１５６から１５７キロくらいの真っすぐのときっていうのはコントロールにばらつきがある。けっこう抜け球が多い」と今後の課題を口にした。