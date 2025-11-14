¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ÆîÌî¤¬ÀèÀ©ÃÆ¡ª¡¡GK¤È¤Î1ÂÐ1À©¤·2ÀïÏ¢È¯¡¡Á°È¾1¡Ý0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡¢¥¬¡¼¥Ê¤ÈÂÐÀï
¡¡¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ ÆüËÜ¡Ý¥¬¡¼¥Ê ¡Ê2025Ç¯11·î14Æü¡¡°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¡ÊÆ±73°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾16Ê¬¡¢¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿MFÆîÌîÂó¼Â¡Ê30¡á¥â¥Ê¥³¡Ë¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢1¡Ý0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï3¡Ý4¡Ý2¡Ý1¤ÎÉÛ¿Ø¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÍ½¹ðÄÌ¤ê¡¢¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤·¤¿GKÎëÌÚºÌ±ð¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÁáÀîÍ§´ð¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¼ç¾MF±óÆ£¹Ò¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇMFÅÄÃæÊË¤ÈMFº´Ìî³¤½®¤¬¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡Á°È¾16Ê¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿MFº´Ìî³¤½®¤¬Á°¤Ë±¿¤Ó¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Î±¦¤«¤éÆîÌî¤Ë²£¥Ñ¥¹¡£GK¤È1ÂÐ1¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆîÌî¤ÏÎäÀÅ¤Ë±¦Â¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£ÆîÌî¤Ï10·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ËÂ³¤¯2ÀïÏ¢È¯¤Ç¡¢ÂåÉ½ÄÌ»»26¥´¡¼¥ëÌÜ¡£
¡¡GKÁáÀî¤ÏÆ±19Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿ºÝ¤ËÁê¼êÁª¼ê¤È¸òºø¤·¡¢¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ª»ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤äÎ¢¤Ø¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤¤Ã¤Á¤êÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥Ê¤ÏWÇÕ¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢ÍèÇ¯¤ÎWÇÕËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀºÑ¤ß¡£²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ÏÆüËÜ¤Î5¾¡3ÇÔ¡£Ä¾¶á¤Ï22Ç¯6·î¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎAÂåÉ½½éÆÀÅÀ¤Ê¤É¤Ç4¡½1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï23Ç¯10·î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£