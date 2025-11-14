04 Limited Sazabys¤¬ºî¤ë¡ÖÂç¿Í¤ÎÊ¸²½º×¡× ¡¼¡¼¡ÖYON EXPO'25¡×¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È
¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿±é½Ð¤ä»Å³Ý¤±¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖYON EXPO¡×¤¬¡Ö04¡×Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2¥Ç¥¤¥º¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï10·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤ªÂæ¾ì¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼ÍÅª¤ä¥À¡¼¥Ä¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢RYU-TAÎ¨¤¤¤ë¡ÖÌÍ¤ä ¤ª¤¬¤¿¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°û¿©¥Ö¡¼¥¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¥Õ¡¼¥É¥¨¥ê¥¢¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£GEN¤Ï¤³¤Î¡ÖYON EXPO¡×¤ò¡ÖÂç¿Í¤ÎÊ¸²½º×¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤â¤È¤è¤ê¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍ·¤ÓÅÝ¤¹¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤ªº×¤ê¡×¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤â¡¢¤¤¤ä¡¢4Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÅ°ÄìÅª¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢ºÇ¹â¤Î¤ªº×¤ê¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Photo by Æ£°æÂó
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¡ÖYON EXPO'25¡×
º£²ó¤Î¡ÖYON EXPO¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡ÖYON RACING¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ì¡¼¥µ¡¼4¿Í¤¬¤³¤³TOYOTA ARENA TOKYO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¡ÖF-04 Grand Prix¡×¤Ë»²Àï¡¢Ç®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤ËÎ®¤ì¤ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤ä¥°¥Ã¥º¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬»×¤¤¤Ã¤¤êÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°ÊÁ¤ÎµðÂç¤Ê¥²¡¼¥È¤ä¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Î¥Ô¥Ã¥È¤¬½Ð¸½¡£¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¾ìÆâ¤ËÎ®¤ì¤¿¤Î¤Ï±ýÇ¯¤ÎF1Ãæ·Ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ëT-SQUARE¤Î¡ÖTRUTH¡×¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¤µ¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹Ãæ·Ñ¤Î°ìËë¤Î¤è¤¦¡£Ëè²ó¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ïº£²ó¤â·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
Photo by ¥ä¥ª¥¿¥±¥·
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÄ©¤à4¿Í¤Î¡Ö¥ì¡¼¥µ¡¼¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬GEN¤Î¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¹â¤é¤«¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¡ÖEvery¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ªÂ·¤¤¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À4¿Í¤¬¼¡¡¹¤È¾ö¤ß³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë³Ú¶Ê¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤Î¤Ã¤±¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ä¥â¥Ã¥·¥å¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥Ï¥ó¥º¥¯¥é¥Ã¥×¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿3¶ÊÌÜ¤Î¡Öswim¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬ÍÉ¤ì¤¿4¶ÊÌÜ¤Î¡Ökitchen¡×¤Ë»ê¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Photo by ¥ä¥ª¥¿¥±¥·
¡Ö¤¿¤Ã¤¿º£¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î²Ð³¸¤¬ÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦GEN¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡ÖGalapagos¡×¡ÖGalapagos II¡×¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤È¡¢EP¡ØMOON¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿JUDY AND MARY¤Î¥«¥Ð¡¼¡Ömottö¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥¢¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²»¸»¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡Ömottö¡×¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«´°Á´¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ê¥ß¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿»Æ©ÎÏ¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤«¤é¤Î´¿·Þ¤Ö¤ê¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Photo by Æ£°æÂó
Ëë´Ö¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ê¥ì¡¼¥¹ÅÓÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ù¥í¥Ù¥í¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤«¤é¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸åÈ¾Àï¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÍî¤Á¤Ê¤¤¡£¡Ömonolith¡×¤ä¡ÖGrasshopper¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¡¼¥ê¥ß¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÅ´ÈÄ¶Ê¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹Àª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÅ¾¡¢GEN¤ÎÅìµþ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡ÖNight on¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤È¡¢¡Ömidnight cruising¡×¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤òËþÅ·¤ÎÎ®À±·²¤¬Êñ¤à¤³¤à¤Ê¤«¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÂç¹ç¾§¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤È°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Photo by ¥ä¥ª¥¿¥±¥·
¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ªÈ×¤Ë¡£¡ÖÁá¤á¤Î¡Øº£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡ØÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¡ÖLetter¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤»þ´Ö¡¢¤¤¤¤¶õµ¤¤¬±Êµ×¤Ë±Êµ×¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÂç¹ç¾§¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Öhello¡×¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢GEN¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¤¬²¿¼þÌÜ¤Ê¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¥ì¡¼¥¹¤Ï½ª¤ï¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¤³¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Õ¥í¥¢¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÀ¼¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Âç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç±þ¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖHorizon¡×¤È¡ÖSquall¡×¤ò¥¹¥±¡¼¥ëÂç¤¤¯¶Á¤«¤»¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Photo by ¥ä¥ª¥¿¥±¥·
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤Ëë´Ö¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Å¹¤¬¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êÅ¹¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¤¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿KOUHEI¤¬Å¹¤ÎÍÑ¿´ËÀ¤Ë¥Ü¥³¤é¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖTerminal¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ê¥ß¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÄù¤á¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¶Ê¡¢¡ÖGive me¡×¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¡¢¡ÖYON EXPO25¡×¤Ï¤½¤ÎËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢½ý¤À¤é¤±¤ÎKOUHEI¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ê¥ß¤ÎÆü¡¢2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¶õ¤±¤Æ¤ª¤±¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤âÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥ê¥ß¤ÎÆü¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤éÂ³Êó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
04 Limited Sazabys¡ØYON EXPO25¡Ù
11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO
https://www.04limitedsazabys.com/feature/yonexpo25
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
DAY2¡Ê11/9¡Ë
1. Every
2. climb
3. swim
4. Kitchen
5. days
6. Galapagos
7. Galapagos ¶
8. mottö
9. fade
10. discord
11. Í¼Æä
12. kiki
13. monolith
14. fiction
15. Grasshopper
16. GATE
17. Night on
18. magnet
19. midnight cruising
20. Letter
21. hello
22. soup
23. Horizon
24. Squall
en1. Terminal
en2. Give me
◾️¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
DAY1 https://04ls.lnk.to/yonexpo25_1
DAY2 https://04ls.lnk.to/yonexpo25_2
◾️U-NEXT¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê¡ª
¡ÚÇÛ¿®¾ÜºÙ¡Û https://t.unext.jp/r/04limitedsazabys
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë20:00¡Á
¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡§ÇÛ¿®½àÈ÷´°Î»¼¡Âè¡Á2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢¨¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤Î¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®/¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Î»þÅÀ¤ÇÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´ÖÃæ¤ÎÊý¤ÏÄÉ²ÃÎÁ¶âÌµ¤·¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
04 Limited Sazabys ¡Ê¥Õ¥©¡¼¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥µ¥¶¥Ó¡¼¥º¡Ë
2008Ç¯Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ·ëÀ®¤Î4 ¥Ô¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£GEN¡ÊB, Vo¡Ë¡¢HIROKAZ¡ÊG¡Ë¡¢RYU-TA¡ÊG, Cho¡Ë¡¢KOUHEI¡ÊDr, Cho¡ËVo.GEN ¤Î¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥°¥Ã¥É¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤«¤Ä¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë³Ú¶Ê¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤à¡£2015Ç¯¤Ë1st Full Album¡ØCAVU¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¥á¥¸¥ã¡¼¿Ê½Ð¡£2016Ç¯¤«¤é¤ÏËèÇ¯¡¢ÃÏ¸µ¡¦°¦ÃÎ¸©¤Î°¦¡¦ÃÏµåÇîµÇ°¸ø±à¡Ê¥â¥ê¥³¥í¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¼çºÅ¤ÎÌî³°¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡ÉYON FES¡É¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÅìÌ¾ºå¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¡£2019Ç¯¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é"YON EXPO" ¤ò½é³«ºÅ¡£2022Ç¯10·î¤Ë4th Full Album¡ØHarvest¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Á´36¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£2023Ç¯4·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë"YON FES 2023" ¤ò¼çºÅ¡£¥Ð¥ó¥É·ëÀ®15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢11·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë12Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£2024Ç¯1·î¤«¤éÅöÆü³«±é¤Þ¤Ç¥²¥¹¥È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ä¥¢¡¼¡ÖMYSTERY TOUR 2024¡×¤ò´º¹Ô¡£6·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë"YON FES 2024" ¤ò¼çºÅ¡£2025Ç¯1·î29Æü¤ËEP¡ØMOON¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£3·î¤è¤ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ÖMOON tour 2025¡×¤ò´º¹Ô¡£6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï"YON FES 2025" ¤ò¼çºÅ¡£11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏTOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ¥¢¥ê¡¼¥ÊÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖYON EXPO'25¡×¤ò³«ºÅ¡£
