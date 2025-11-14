◇国際親善試合 日本代表―ガーナ代表（１４日・豊田スタジアム）

ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、ホームで同７３位ガーナ代表に１―０で折り返した。

先月１４日のブラジル戦で０―２からひっくり返して３―２で歴史的勝利を収めた森保ジャパンは、森保一監督が「ブラジル戦のスタメンが中心」と明言したように、先発の変更は２人のみ。ＭＦ田中碧とＧＫ早川友基が新たに先発に名と連ねた。

過去５勝３敗のガーナに対し、日本はブラジル戦の後半に見せた積極的な前からのプレスで攻めた。序盤からチャンスをつくり、前半１６分、相手からボールを奪いカウンターになると、右サイドのＭＦ佐野海舟がゴール中央でフリーになったＭＦ南野拓実にパスを送る。南野は相手ＧＫの位置を確認し、冷静に右足でゴール右隅に沈めた。

ブラジル戦から２戦連発となった南野は、Ａ代表通算２６点目。ＦＷ大迫勇也を抜き、歴代８位のＭＦ木村和司に並んだ。ガーナも打開を図るが、日本の守備陣が阻止した。

来年６月１１日に開幕する北中米Ｗ杯のメンバー発表まで、この試合を合わせて残り４試合。１８日の次戦は国立競技場で南米のボリビア代表（ＦＩＦＡランク７６位）と対戦する。