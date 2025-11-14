欧州株 総じて軟調、英ＦＴ指数は１．３４％安
欧州株 総じて軟調、英ＦＴ指数は１．３４％安
東京時間19:54現在
英ＦＴＳＥ100 9675.14（-132.54 -1.34%）
独ＤＡＸ 23795.18（-246.44 -1.01%）
仏ＣＡＣ40 8165.40（-67.09 -0.81%）
スイスＳＭＩ 12659.79（-81.12 -0.63%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:54現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47468.00（-79.00 -0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6744.75（-15.25 -0.23%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24976.00（-118.75 -0.47%）
東京時間19:54現在
英ＦＴＳＥ100 9675.14（-132.54 -1.34%）
独ＤＡＸ 23795.18（-246.44 -1.01%）
仏ＣＡＣ40 8165.40（-67.09 -0.81%）
スイスＳＭＩ 12659.79（-81.12 -0.63%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:54現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47468.00（-79.00 -0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6744.75（-15.25 -0.23%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24976.00（-118.75 -0.47%）