欧州株　総じて軟調、英ＦＴ指数は１．３４％安
東京時間19:54現在
英ＦＴＳＥ100　 9675.14（-132.54　-1.34%）
独ＤＡＸ　　23795.18（-246.44　-1.01%）
仏ＣＡＣ40　 8165.40（-67.09　-0.81%）
スイスＳＭＩ　 12659.79（-81.12　-0.63%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
ダウ平均先物DEC 25月限　47468.00（-79.00　-0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6744.75（-15.25　-0.23%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24976.00（-118.75　-0.47%）