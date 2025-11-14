¡ÚÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡Û»³Íü³Ø±¡¤ÎÍè½©¥É¥é£±¸õÊä¡¦¸ÖÅÄÍÛÀ¸¤Ëµð¿Í¥¹¥«¥¦¥ÈÇ®»ëÀþ¡¡¹¥¼é¤Ç¥Á¡¼¥àµß¤¦¡¡»°ÎÝÄ©Àï¤ÎÍýÍ³
¢¡Âè£µ£¶²óÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¡¡¢¦¹â¹»¤ÎÉô£±²óÀï¡¡»³Íü³Ø±¡£¶¡½£³Äëµþ¡Ê£±£´Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡»³Íü³Ø±¡¡Ê´ØÅì¡Ë¤¬Äëµþ¡ÊÅìµþ¡Ë¤È¤Î¶¯¹ëÂÐ·è¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢Âç²ñ½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£Íè½©¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¸õÊä¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¡¢¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï½é¥¹¥¿¥á¥ó¡£¹¥¼é¤Ë¡¢Å¬»þÂÇ¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ¡õµß±çÅÐÈÄ¤ÎÂçË½¤ì¤Ç¡¢½éÀïÆÍÇË¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¤Î½Ö´Ö¡¢¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¤¬¶Ã¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ£³¤À¤Ã¤¿¸ÖÅÄ¤¬¡Ö£µ¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢¡Ö£³ÈÖ¡¦¥µ¡¼¥É¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£ÀµÍ··â¼ê¤Î¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤«¤é¥µ¡¼¥É¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ÖÅÄ¤ÏÉñÂæÎ¢¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»°ÎÝ¤ÎÎý½¬¤Ï£±£°ÆüÁ°¤°¤é¤¤¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤³¤³¤òÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤ä¤ë¤è¤ê¤â¡¢°ì¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó£²»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢»°Í·´Ö¤ÎÂÇµå¤ò²£¤ÃÈô¤Ó¹¥Êá¤«¤é°ìÎÝ¤ËÁ÷µå¡£¸«»ö¡¢¥¢¥¦¥È¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£µÈÅÄÞ«Æó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸µ¡¹¡¢´ØÅìÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢»°ÎÝ¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö»ä¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Î¾Íè¤òÅê¼ê¤«ÂÇ¼Ô¤«¡¢È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÆâÌî¼ê¤ò¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢Èà¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Î¥´¥í¤òÊá¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥Á¤¬Ä¹¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¥°¥é¥Ö¤ËÆþ¤ëÁª¼ê¡£Âç¤¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ËÍ¤é¤ÎÁÛÁü¤ò¾ï¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï£¶²ó¤«¤é¤Ïµß±ç¤·¡¢£±²ó£±¡¿£³¤ò£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÅ¬»þÂÇ¤ò´Þ¤à£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç»ë»¡¤·¤¿µð¿Í¤ÎÀÄÌÚ¥¹¥«¥¦¥È¤â¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï´ØÅìÂç²ñ¤«¤é¡¢¤¤¤¤Ä´»Ò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£µ»½Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢È¿±þ¤¬¤¤¤¤¡£¥µ¡¼¥É¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤â½À¤é¤«¤¤¡£¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÂÎ¡Ê£±£¹£´¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£°¥¥í¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤ò°·¤¨¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Ì¤´°¤ÎÂç´ï¡£¤Þ¤º¤Ï½©¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡¹°»Î¡Ë