JO1、「Just Say Yes」Track Video公開 好きな人を“卵”に見立てたユニークな映像に
グローバルボーイズグループ・JO1が、10月22日にリリースした10枚目シングル「HandzIn My Pocket」より、収録曲「Just Say Yes」のTrack Videoをきょう午後8時に公開した。
【動画】JO1、「Just Say Yes」Track Video 好きな人を“卵”に見立てたユニークな映像
「Just Say Yes」は、華やかなピアノの旋律と感傷的なメロディーが印象的なラブソング。メンバーの優しい歌声が、告白の返事を待つドキドキ感をいっそう引き立てている。公開されたTrack Videoでは、好きな人という大切な存在を“卵”に見立てたユニークな表現を用い、相手とのかけひきに悩んでいる様子を描いている。
また、メンバー全員が1人の人物を演じるという構成により、主人公の心情の揺らぎや奥行きがより豊かに表現されている。恋する気持ちを映し出すメンバーの柔らかな表情も大きな見どころとなる。
JO1は先日、YouTube公式チャンネルの登録者数が100万人を突破。11月29日には香港で開催される音楽授賞式『2025 MAMA AWARDS』への出演、12月2日には、日本のアーティスト初の出演となる、アメリカ最大の年末音楽フェス『Jingle Ball』のダラス公演を控えている。
