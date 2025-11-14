◇女子ゴルフツアー 伊藤園レディース第1日（2025年11月14日 千葉県 グレートアイランド倶楽部＝6769ヤード、パー72）

メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）は3バーディー、ボギーなしの69で回り、首位と4打差の28位につけた。

スタートダッシュとはならず佐久間は「チャンスをたくさんつくれたけど（パットが）なかなか決まってくれなかった。フラストレーションがたまった1日だった」と残念そうに振り返った。

1番、2番と2〜3メートルのバーディーチャンスを逃した。5番パー5で2オン2パット、続く6番で3メートルを沈めたが、7番パー3で1メートルのバーディーパットが外れるなど波に乗り切れなかった。

後半も伸ばせないまま終盤を迎えた。それでも17番パー3で50センチにつけて意地を見せ「ノーボギーでプレーできたことと、しっかり17番で取れたので、最低限のゴルフできた」と納得顔で話した。

優勝すれば無条件で、単独5位以内なら他の選手の順位次第で初の年間女王が決まる。期待感を抱えながら臨む2日目に向けて「ゴルフの内容は悪くない。明日以降しっかり調整できれば爆発的なスコアが出せると思う」と自信をにじませた。