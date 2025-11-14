【女子ゴルフ】佐久間朱莉28位発進も「爆発的なスコアを出せる」初の年間女王へ巻き返す
◇女子ゴルフツアー 伊藤園レディース第1日（2025年11月14日 千葉県 グレートアイランド倶楽部＝6769ヤード、パー72）
メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）は3バーディー、ボギーなしの69で回り、首位と4打差の28位につけた。
スタートダッシュとはならず佐久間は「チャンスをたくさんつくれたけど（パットが）なかなか決まってくれなかった。フラストレーションがたまった1日だった」と残念そうに振り返った。
1番、2番と2〜3メートルのバーディーチャンスを逃した。5番パー5で2オン2パット、続く6番で3メートルを沈めたが、7番パー3で1メートルのバーディーパットが外れるなど波に乗り切れなかった。
後半も伸ばせないまま終盤を迎えた。それでも17番パー3で50センチにつけて意地を見せ「ノーボギーでプレーできたことと、しっかり17番で取れたので、最低限のゴルフできた」と納得顔で話した。
優勝すれば無条件で、単独5位以内なら他の選手の順位次第で初の年間女王が決まる。期待感を抱えながら臨む2日目に向けて「ゴルフの内容は悪くない。明日以降しっかり調整できれば爆発的なスコアが出せると思う」と自信をにじませた。