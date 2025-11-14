現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が14日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。ドジャースが連覇したワールドシリーズを振り返った。

ワールドシリーズのMVPを選ぶなら誰か？ と質問された落合氏は「山本ですよ。山本以外にはいない。ワールドシリーズだけで3勝だからね。他に誰かいます？」と満面の笑みで讃えた。

「ブルージェイズが勝っていたらゲレーロですよ。（延長11回に）ツーベースを打った時にベンチに向かって、味方を勇気づけてるあの仕草、ジェスチャー。アメリカの野球も変わったんだなと思いました」

最後まで総力を決した戦い。歴史的なワールドシリーズに「9回始まった時点で1アウト取られたところで（テレビカメラが）ドジャースのベンチを映してたけども全員“負けた”っていうような顔してたもん」と落合氏もほぼブルージェイズの優勝を疑わなかった。

しかし「あのロハスのホームランで息を吹き返した」。一振りで流れが変わった。「まさかあそこでホームラン出るとは誰も予想してなかったんだと思う。打った方も打たれた方も誰も予想してなかった。それが野球」

「だからピッチャーはどんなバッターが来ても細心の注意を払ってアウト取るまで気を抜けない。バッターは何があっても自分が塁に出るんだ、打つんだっていう、その気構え前面に出してやる。その最たるものだったんじゃないかなと思う」と話した。