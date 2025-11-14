今日からしばらくの間「news おかえり」アナウンサーによるリレーコラムをお届けします。

初回を担当するのは木・金曜に出演中の福戸あやアナウンサーです。

『newsおかえり』を担当するようになって、生活リズムがガラッと変わりました。

『おはよう朝日です』を担当していたころは朝2時半に出社。外はまだ真っ暗で、街も静まり返っていました。今は朝起きると太陽の光が差し込んでいて、それだけでとても新鮮に感じます。

朝の時間の使い方も少し変化しました。当時は少しでも睡眠時間を確保しようと家を出るギリギリまで寝ていたので毎朝バタバタと慌ただしく過ごしていました！それが今では朝に余裕が生まれ、出社前にジムに行ったりお弁当をつくったりしています。

ただ、休みの日の過ごし方はこれまでと変わらず、海へ行ってサーフィンをしたり、旅に出たり。自然の中でリフレッシュする時間は、どんなに生活が変わっても私にとって欠かせません。

