元宝塚トップスター・柚希礼音の“食とお酒の冒険”完全収録！『柚希横丁』が書籍化

柚希礼音『柚希横丁』（ブラウンズブックス）が2026年2月20日に発売される。また発売に先駆け本書の予約受付が開始されている。

【写真】元宝塚歌劇星組トップスター・柚希礼音

本書は2017年よりカルチャーマガジン『BARFOUT! バァフアウト!』にて連載されていた、元宝塚歌劇星組トップスター・柚希礼音がお酒と食事を楽しめるお店を巡る『柚希横丁』を書籍化したもの。

1999年宝塚歌劇団に入団、2009年に星組トップスター就任した柚希礼音。6年に渡りトップを務め、第3回松尾芸能賞新人賞、第65回文化庁芸術祭賞演劇部門新人賞、第37年回菊田一夫演劇賞を受賞している。2015年の退団後は舞台やミュージカルを中心に多くの作品で活躍する他、2016年より過去5回にわたりソロコンサート「REON JACK」を開催した。

本書紙面では連載されたエピソードの完全収録に加え、幼少時から今に至る食やお酒の嗜みの歴史を語るインタヴューや書籍オリジナルの撮り下ろし企画などが掲載。

また本書の発売を記念して2月19日（木）から2月27日（金）まで「代官山 蔦屋書店 SHARE LOUNGE」にて本書に掲載される写真が展示される。

■『柚希横丁』誌面最終回（12月号・11月20日発売）発言より「この連載を読んで、同じようにお店を巡ってくださる方が多くいらっしゃると聞いていました。スタッフからも、「お酒が強いファンの方が多いみたいで、同じ料理やお酒をたくさんご注文されるので、お店の方も喜んでいる」と教えてもらっていたんです。同じ場所で写真を撮ったり、とてもいいお客様ばかりだったと聞いていて――私自身も楽しい時間を過ごさせていただきましたし、こんなに幸せなことはないなと思います。この連載は1冊の本にまとめていただくことになっていますが、本として発売されたら、また皆様にもお店巡りをしていただきたいです。私も、もう一度色々な場所に行ってみようと思います！」

