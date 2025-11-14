横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから11月15日で48年になります。母校の小学校で帰国を願う集会が開かれ、母・早紀江さんがメッセージを寄せました。



横田めぐみさんは拉致される1年前、新潟小学校に転校してきました。



母校の新潟小学校。14日朝、全校児童が集まり帰国を願う集会が開かれました。集会に参加したのはめぐみさんの同級生・池田正樹さんです。



〈めぐみさんの同級生 池田正樹さん〉

「この写真は新潟小学校の6年3組の正月の休み明けの写真です。明るくてやんちゃで大切な同級生でした。めぐみさんは給食のときとかシーンとなる時間があると友達を思って必ずといっていいほど話題を提供して周りの笑顔をみて喜ぶそういう優しい少女でした」





翌年の1977年、寄居中学校に入学しためぐみさん。ずっと続くはずだった学校生活。しかし、その年の11月15日、部活動を終えた下校途中、北朝鮮の工作員に拉致されました。



めぐみさんの拉致から11月15日で48年。そして11月14日は父・滋さんの誕生日でした。電話を通してメッセージを寄せためぐみさんの母・早紀江さん。



〈横田早紀江さん〉

「きょうは主人の誕生日で次の日がめぐみがいなくなった日で11月はなんとも言えない感情が高まる。必ずみんなが帰ってくるように力を入れて戦っていただきたい とお願いしたい思いでいっぱいです」



拉致問題を風化させないために…6年生たちは入学以来、拉致問題について学んでいます。



〈児童〉

「めぐみさん、お元気ですか。私は1年生のころにめぐみさん集会でめぐみさんのことを知りました」



自分たちで考えためぐみさんへのメッセージ。



〈児童〉

「一瞬でめぐみさんと家族の日常を奪い、その思い出を奪い続けている拉致は絶対に許してはならないし絶対に忘れてはならないことです」



〈児童〉

「拉致問題が少しでも解決の方向に向かうために自分にできることを考え、いまのぼくにできることをやり続けます。めぐみさん、どうかめぐみさんが安全に安心して新潟に帰ってこられる日が1日でも早く訪れることを強く願っています」



歌うことが大好きだっためぐみさん。集会ではめぐみさんが中学生のころクラスメイトたちと歌った「翼をください」を合唱し一日も早い帰国を願いました。

