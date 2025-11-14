こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

忙しい毎日に追われて、心も身体もヘトヘト…。そんなあなたに知って欲しい！

耳を温めるだけで、じんわりとろけるような心地よさに包まれる新感覚のリラックスグッズが話題を集めています。

COGIT（コジット）の「ねおちスト」は、日常のひとときを特別な時間に変える、発熱タイプの使い捨て“耳温活アイテム”。

装着するだけで約20分間、耳全体をやさしく温めてくれる便利な商品です。ラベンダーの香り付きで、疲れた心と身体をそっと解きほぐしてくれますよ。

「耳にかけるだけ」のカンタン温活！

「ねおちスト」の使い方はとってもシンプル。袋から取り出し耳にかけるだけで、誰でも簡単に耳温活を始められます。

鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩化ナトリウムを使用した発熱体が、安定した温かさを提供してくれます。

内側にはスリットが設けられており、両サイドのミシン目を調整することでサイズの微調整も可能です。着用しにくいと感じたら、ミシン目を破って広げることもできるので、どんな耳の形にもフィット。

難しい操作は一切不要で、忙しい朝や疲れた夜でも気軽に使いやすいのがいいところ！

就寝前や移動中など、多彩なシーンで活躍

「ねおちスト」は、おやすみ前のベッドタイムはもちろん、電車やバスでの移動中、読書を楽しむひととき、音楽鑑賞中など、あらゆるシーンで大活躍！

日常のちょっとした時間が、約20分間じんわりと続く暖かさとラベンダーの優しい香りに包まれる特別なリラックスタイムに昇華します。

手頃な価格&使い捨てで、気軽に始めやすい

「ねおちスト」は、ひと箱に計6セット（12枚）入りと、毎日使っても約1週間楽しめる充実の内容量。しかも、使い捨てタイプで衛生的に使える上、後片付けも必要なし。

簡単な使い方、シーンを選ばない汎用性、そしてお得な価格設定と、三拍子揃った優れものです！

疲れがたまりやすい現代人にとって、手軽に始められる耳温活は新たなセルフケアの選択肢になること間違いなし。気になる方はこの機会にお試しあれ。

