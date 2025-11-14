11月11日、女優の釈由美子がトークバラエティ番組『夫が寝たあとに』（テレビ朝日系）に出演した。子育てに関するトークを展開したが、釈のビジュアルの変化が注目を集めている。

藤本美貴と横澤夏子がMCを務める同番組は、育児や家事、夫に対する本音を語り合うもの。2015年にレストラン経営者の男性と結婚し、2016年に長男を出産した釈は、「令和の一人っ子育児」をテーマにエピソードトークを披露した。

9歳の息子を育てる釈のトークは好評だったが、一方で、放送後のXでは、

《テロップで釈由美子って出なきゃ全然わからないレベルだ…》

《なんかずいぶんと印象が変わった気がする釈由美子氏》

など、釈の激変ぶりに驚く声が聞かれていたのだ。

「ショートカットやボブの印象が強い釈さんですが、2024年9月のInstagramでロングヘアーの写真を投稿し、SNSで話題になりました。当時、釈さんは何気なく髪を伸ばしていたところ、映画で髪の長い役柄のオファーがあり、切るタイミングを失ったことを明かしていました。今回の番組でもロングのままでしたが、やはりショートカットのイメージが強いため、違った印象を受けた人は多かったのでしょう」（芸能記者）

釈は1997年に芸能界入り。グラビアタレントとして活動していた際は、バラエティ番組に出ることが多く、“天然”な言動で親しまれた。

「幽体離脱した経験を明かしたり、『風呂場で妖精を見た』といった発言をしたりして、スタジオを驚かせることもしばしばでした。バラエティのオファーが途切れることはありませんでしたが、釈さんは2023年の『CHANTO WEB』（主婦と生活社）のインタビューで『だんだん求められているものが偏りすぎているな、実際の私とかけ離れているな、とジレンマを感じてしまったんです』と、語っています。世間が求めるものと実際の自分とのギャップを感じることもあったようです」（同前）

タレントとして方向性に悩んだ時期を乗り越え、女優として知名度を上げ、家庭も持った釈。今回は、子育てをテーマにしたバラエティだったが、気取らない姿を見せていたようだ。

「息子がヤンチャ盛りでなかなか言うことを聞かず、つい朝から『何度言ったらわかるの！』と怒ってしまうことを打ち明けていました。番組では、事前にスタッフが息子に『ママが怒ってるとき、どう思ってる？』とアンケートをしたところ、『早く怒るの終わらないかなと思ってる』という、年ごろの子どものリアルな回答が紹介されました。

それを聞いた釈さんは顔を両手で覆って、『そう思われてたんだ……。すごい怒りすぎたかも』と、号泣する場面もあったのです。SNSでは、ひとり息子の叱り方に悩む様子に共感する声もあがっていました」（同前）

母親になった飾らない姿でさらに支持を広げそうだ。