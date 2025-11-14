故人の残した品を整理する「遺品整理」。それは単なる片付けではなく、故人の思いや家族の物語をすくい上げるということ。専門業者「遺品整理プロスタッフ」が見た裏側のストーリーを、祖父母のゴミ屋敷を片付けた経験を持つ漫画家・西園フミコさんの漫画でご紹介。知られざる遺品整理の現場へ、足を踏み入れてみませんか？

※ 本記事には「自死」に関する内容が含まれています。読む方によっては心の不安を感じる場合があります。ご自身の心の状態にあわせてお読みください

【前回までのおさらい】離婚を苦に自殺した元家主の「遺品整理」

今回は、離婚を苦に自死した40代男性の「遺品整理」の現場。

離婚をして、妻と2人の娘と暮らす家を追い出され、失意の果てに自殺した男性。遺品には価値のあるコレクションが多数あり、買い取り依頼をすることで、遺品整理費用が安く収まるケースもあるため、遺品整理業者が依頼者である元妻に連絡してみたところ、想定外の反応が…。

＜CASE3-3＞「家族」ってなんだろう

●依頼者：元妻／故人：40代男性

夫婦は離婚したら「赤の他人」になってしまうのか。夫婦や家族というものについて考えさせられた今回のケース。脆い関係性だからこそ、大切に育んでいきたいものです。

作業も無事に終了し、これにて片付けは一件落着。果たして次はどんな現場が待っているのでしょうか…。