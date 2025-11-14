CVLTE、ニューアルバム『PHOBIA SYNDROME』のCDリリースが決定！トラックリストも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

CVLTEの3rd アルバム『PHOBIA SYNDROME』が、2026年1月21日にCDリリースされることが決定。アルバムのトラックリストも公開された。

■海外アーティストとのコラボ曲も収録

3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』は、TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』のエンディんングテーマ「realitYhurts. 」他全16曲を収録。

フランスのオルタナティブバンドTSSや、米国のオルタナティブアーティストdemxntia、iRis.EXEなど世界各国の気鋭のアーティストとのコラボレーション楽曲もラインナップされている。アルバムは12月3日から先行配信される。

アルバム発売に先駆けて新曲「I hear a sound.」が、11月19日に先行配信リリースされることも決定した。

Apple MusicとSpotifyではアルバムのPre-Add / Pre-Saveを実施中。Pre-Add / Pre-Save特典として『CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME” 』Square Flyerがプレゼントされる。

また、11月14日からスタートした『CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME”』のライブ会場で、Pre-Add / Pre-Save特典画像を提示すると限定ステッカーがもらえるプレゼントキャンペーンも実施される。

■リリース情報

2025.11.19 0N SALE

DIGIAL SINGLE「I hear a sound.」

2025.12.03 ON SALE

DIGITAL ALBUM『PHOBIA SYNDROME』

2026.01.21 ON SALE

ALBUM『PHOBIA SYNDROME』

