【RIZIN】大みそかに「福田龍彌vs.安藤達也」決定 バンタム級国内屈指の好カード
12月31日開催の『RIZIN 師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）の追加対戦カードとして、福田龍彌vs.安藤達也が発表された。10周年大会の8試合目として、バンタム級国内屈指の好カードが決定した。
14日にRIZIN公式YouTubeで配信された『榊原社長に呼び出されました 2025』に安藤がゲスト出演し、番組中にサプライズで追加カードが発表。タイで修行中の福田も中継で出演し、お互いに健闘を誓いあった。
元修斗バンタム級王者の安藤は今年からRIZINに参戦し、6月の札幌大会でマゲラム・ガザンダテ、7月の『超RIZIN.4』でヤン・ジヨンと強豪ファイターを立て続けにフィニッシュし、ファンに大きなインパクトを与えた。RIZINでの3試合目が大みそかの大舞台となる。
対する福田は現DEEPバンタム級王者で、『超RIZIN.4』では井上直樹の持つバンタム級ベルトに挑戦したが、3ラウンド判定負けで王座奪取ならず。再起戦にして元修斗王者対決の今回、紛うことなく“強い生き物”である安藤を前に、ハンターとしての野性を証明し、再び頂点をめざす。
なお、榊原信行CEOは配信番組内で「大みそかのカード編成は、ほぼ終わっている。12月初旬に発表するカードもイメージしてる」と明かしている。記念すべき大会、果たしてどんなカードが追加されるのか。
■『RIZIN 師走の超強者祭り』対戦カード
・バンタム級タイトルマッチ
（王者）ラジャブアリ・シェイドゥラエフvs.（挑戦者）朝倉未来
・ライト級タイトルマッチ
（王者）ホベルト・サトシ・ソウザvs.（挑戦者）野村駿太
・女子スーパーアトム級タイトルマッチ
（王者）伊澤星花vs.（挑戦者）RENA
・バンタム級タイトルマッチ
（王者）井上直樹vs.（挑戦者）ダニー・サバテロ
・ヘビー級タイトルマッチ
アレクサンダー・ソルダトキンvs.ライアン・ベイダー
・フライ級タイトルマッチ
扇久保博正vs.元谷友貴
・フェザー級
斎藤裕vs.YA-MAN
・バンタム級
福田龍彌vs.安藤達也
