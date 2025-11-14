2025年11月4日（火）から、レディースファッションブランド『SHOO・LA・RUE（シューラルー）』にて、『あさひやま物園』の動物をモチーフにしたオリジナルアイテムが『あさひやま動物園応援商品』として販売されています。

画像：株式会社 ワールド

『SHOO・LA・RUE』は、全国のショッピングセンターを中心に展開し、幅広いスタイル、年齢層の女性へ向けて、旬なトレンドアイテムをロープライスで提案するブランドです。

そんな『SHOO・LA・RUE』にて、『あさひやま動物園』のかわいい動物たちをモチーフにしたオリジナルアイテムが多数登場！ このシリーズの売上の一部は、『あさひやま“もっと夢”基金』に寄付され、今後の『あさひやま動物園』の新施設の建設や整備、新しい動物の購入等に使われます。

画像：株式会社 ワールド

『ゆるアニマル ふわふわジャカードニット』（4,489円）は、『あさひやま動物園』のホッキョクグマ、ゴマフアザラシ、エゾタヌキをかわいいゆるいタッチのイラストに描き下ろし、ジャカードで表現したニットプルオーバーです。

画像：株式会社 ワールド

かわいいアニマル柄がコーディネートの主役になること間違いなし！

画像：株式会社 ワールド

『ワンポイント刺繍 コーデュロイシャツ』（4,489円）は、『あさひやま動物園』のエゾフクロウとレッサーパンダをモチーフに、胸元にワンポイントの刺繍が施されています。

画像：株式会社 ワールド

胸ポケットからひょっこり出てきたような遊び心のあるデザインです。

画像：株式会社 ワールド

『あさひやま動物園』のホッキョクグマとキタキツネを、線画のイラストに描き下ろしてポケット部分に刺繍した『ポケット刺繍デニム』（4,989円）は、ストレートシルエット。

画像：株式会社 ワールド

きれいめにもカジュアルにも合わせやすいです。

画像：株式会社 ワールド

『プリント 裏起毛スウェット』（3,989円）は、『あさひやま動物園』の園内MAP風のデザインと、動物図鑑風のデザインをプリント。

画像：株式会社 ワールド

軽くて着心地の良い裏起毛素材で、これからの季節にあたたかく着ることができます。

画像：株式会社 ワールド

キタキツネ、エゾユキウサギ、シンリンオオカミを冬らしいノルディック柄にアレンジした総柄の『ノルディック柄 モールニット』（4,489円）は、同柄でキッズアイテムのニットも発売予定！

画像：株式会社 ワールド

親子でリンクコーデを楽しむこともできそうですね。

詳細情報

あさひやま動物園応援商品

販売場所：SHOO・LA・RUEの一部の店舗、オンラインストア

※取り扱い店舗は、公式オンラインストア内からご確認いただくか、お近くの店舗へお問い合わせください。

北海道Likers編集部のひとこと

売上の一部が『あさひやま“もっと夢”基金』に寄付される、今回のラインナップ。愛らしい動物たちがデザインされた洋服を着て、未来の『あさひやま動物園』を応援しませんか？

この機会にぜひ『シューラルー』の店頭やオンラインストアをチェックしてみてくださいね！

文／北海道Likers

【画像・参考】【SHOO・LA・RUE】あさひやま動物園のかわいい動物たちをモチーフにしたオリジナルアイテムを11月4日（火）より発売 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。