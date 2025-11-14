¡Ú¶å½£¾ì½ê¡Û°ÂÀÄ¶Ó¤¬±§ÎÉ¤Ë²÷¾¡¡¡Á°Æü¤Î½é¹õÀ±¤Ë¤â¡Ö²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£¶ÆüÌÜ¡Ê£±£´Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬ËëÆâ±§ÎÉ¡Ê£³£³¡áÌÚÀ¥¡Ë¤òÎÏ¶¯¤¯´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ£µ¾¡ÌÜ¡Ê£±ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£½é´é¤ÎÁê¼ê¤òÂà¤±¤¿¼èÁÈ¸å¤Ï¡Ö¡Ê±§ÎÉ¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤è¤êÄã¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ÏµÕÅ¾¡Êµ»¡Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¾Ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê²æËý¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü£µÆüÌÜ¤Ë¤ÏËëÆâ¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¶þ¤·¤Æ½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£»Õ¾¢¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¡ÊÊÑ²½¤ò¡Ë¿©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÁ°¤¬°¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡£Ï¢ÇÔ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡Ê²áµî¤Ë¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°ú¤¤º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤âÁ´¾¡¤Î²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ò£±º¹¤ÇÄÉÁö¡£ËëÆâ¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë£·ÆüÌÜ¡Ê£±£µÆü¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖÌÀÆü¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£