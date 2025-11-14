米大リーグ・ロサンゼルス・ドジャースの公式は2025年11月14日（日本時間）に公式SNSで、ナショナルリーグ最優秀選手（MVP）に選ばれた大谷翔平選手と、その妻・真美子さんと愛犬・デコピンの写真を公開した。SNSではこれに、「流石に素敵すぎんか」といった反響が寄せられている。

「すべての人に感謝したいなと思っています」

大谷選手がナショナルリーグのMVPに選ばれたのは、3年連続、4回目だ。

大谷選手はデコピンを挟むかたちで真美子夫人と一緒にソファに座り、「ワールドシリーズで勝ったのが自分の中で達成というか、素晴らしい出来事だったと思いますし、最後の締めくくりとして自分自身のシーズンのMVPを取れたというのは非常に大きなことなので、すべての人に感謝したいなと思っています」と話した。

ドジャースの公式Xは、大谷選手が真美子さんの背中に手を回し、間にいるデコピンの顔にキスしている写真を公開した。

Xではこの投稿に、「流石に素敵すぎんかこの写真は」「左手に注目」「真美子ごと抱きしめてて尊いどころの騒ぎではない」「手が...、背中に添えられた手が」といった声が寄せられている。

ドジャースの公式インスタグラムはほかにも、大谷選手とデコピンのツーショット写真などを公開している。