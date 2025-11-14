大至急！【ミスド】に走れーーーーッッ！ しっぽが可愛い♡「キャラクタードーナツ」

毎年恒例の【ミスタードーナツ】とポケモンのコラボドーナツが、いよいよ販売開始！ 今年も全5種類のコラボドーナツを発売していますが、これまで定番だったラインナップもリニューアルされたため、昨年までとはまた違ったコラボドーナツが楽しめるようになりました。そこで今回は、生まれ変わった「キャラクタードーナツ」を紹介します。

ピカチュウの可愛いしっぽに注目！

定番だった「モンスターボール リング」に代わって、新たに登場したのが「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」。たっぷりのゴールデントッピングとチョコで描いた2本線でピカチュウの背中を表現し、しっぽのピックを飾り付ければ、まるでピカチュウの後ろ姿を見ているよう。ケースにもコロコロ転がるピカチュウがデザインされていて、可愛さ倍僧です。

ふんわりとして口当たり軽やか

しっぽドーナツは、ふんわりと口当たりの軽いシュー生地。生地の上にはホワイトチョコレートのコーティングとゴールデントッピングを重ね、ホワイトチョコのミルキーな甘みとゴールデントッピングのカリカリ感が楽しめるようになっています。

おなじみのピカチュウドーナツはリニューアル！

可愛らしい表情が特徴的なピカチュウドーナツは、リニューアルして新しい味わいに。昨年まではチョココーティングで仕上げていたピカチュウの顔を、今年はカスタード風味フレークとチョコクランチのトッピングにチェンジ。「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」の商品名通り、もふもふ感を楽しめます。

全種類集めたらもっと可愛い

ピカチュウドーナツ、しっぽドーナツ、タマゲタケドーナツなど、今年も可愛さいっぱいのコラボドーナツは、どれも見逃せません。全種類並べるとコラボドーナツのキュートさにますます磨きがかかるので、まとめ買いがおすすめです。

今年の【ミスタードーナツ】とポケモンがコラボした「キャラクタードーナツ」も、昨年に負けず劣らずな可愛さ。ピカチュウドーナツとしっぽドーナツは、見た目がそっくりでもトッピングがそれぞれ違うので、食感や味わいの違いもぜひ楽しんでください。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる