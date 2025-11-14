満票で3年連続4度目の受賞

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会の投票で選出されるナ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。妻・真美子さん、愛犬デコピンとの家族3ショットをドジャース公式インスタグラムなどが投稿すると、日本人ファンにも歓喜が広がった。

MVP発表の中継には妻・真美子さん、愛犬のデコピンも一緒に出演。3年連続の受賞が決まるとデコピンを真ん中にし、大谷は真美子さんを抱き寄せ、デコピンの頬に熱いキスをした。大谷と真美子さんはデコピンに合わせるかのように、ブラウンの服を着用していた。

ドジャース公式インスタグラムや公式Xは、実際の写真を公開。家族の仲睦まじいショットに、日本人ファンからは歓喜の声が続出した。

「この写真見てるだけで幸せな気持ちになれる」

「かわいすぎる瞬間！ 大谷さんのデコピン愛ほんと伝わってくるね」

「デコピンコーデ 可愛すぎる」

「真美子さんの背中に手を添える翔平イケメンすぎる」

「デコ様のなんとも言えない表情」

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。



