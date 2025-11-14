11月シリーズ初戦で流れを掴む

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月14日、愛知・豊田スタジアムで行われた「キリンチャレンジカップ2025」でガーナ代表（同73位）と対戦し、前半16分にMF南野拓実（ASモナコ）のゴールで先制に成功した。

アフリカ予選を首位で勝ち抜き、北中米W杯出場を決めたガーナ代表から幸先よく先手を奪った。

中盤でMF佐野海舟（マインツ）がボールを奪うと、久保からの落としを受けてドリブルで駆け上がる。ペナルティエリア左付近で待ち受けた南野の足元にパスを送ると、南野が冷静に左足でゴールネットを揺らした。南野は10月のブラジル戦に続く2試合連続ゴール。代表通算26点目はFW大迫勇也（ヴィッセル神戸）の25点を超え、木村和司氏と並ぶ歴代8位タイとなった。

日本は10月シリーズでパラグアイ戦を2-2で終え、ブラジル戦では0-2の劣勢をひっくり返し、3-2で逆転で歴史的勝利を収めた。11月シリーズはこのガーナ戦、18日にはボリビア代表と対戦する。

11月シリーズはMF三笘薫（ブライトン）、MF伊東純也（KRCヘンク）が不在で、MF中村敬斗（スタッド・ランス）、MF堂安律（フランクフルト）、MF南野拓実（ASモナコ）が攻撃の軸を担う。3バックにはブラジル戦と同じ谷口彰悟、渡辺剛、鈴木淳之介を並べ、ボランチは田中碧と佐野海舟のコンビ。両ウイングバックは堂安と中村が務めた。

前線は久保建英と南野がシャドーに入り、1トップは上田綺世。南野がキャプテンマークを巻いた日本が試合の均衡を破る先制に成功。日本が主導権を握る形となった。（FOOTBALL ZONE編集部）