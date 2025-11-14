ちゃんみなの結婚式に「行けなかった」りょんりょん先生が話題に 「パスポート切れてて…」と無念の報告にファンからエール
ラッパー／シンガーのちゃんみなが13日、自身のSNSを通じて、韓国のラッパー・ASH ISLANDと結婚式を挙げたことを報告。純白のウエディングドレス姿を披露し、改めて“正式”に夫婦となったことをファンに伝えた。
【Xより】りょんりょん先生の悲しい投稿
これを受け、ちゃんみなとも縁の深いボイストレーナー・佐藤涼子氏（通称：りょんりょん先生）が、14日にXで投稿したコメントが注目を集めている。
りょんりょん先生は「パスポート切れてて ちゃんみなの結婚式に行けなかった人がここにいます」と投稿。海外で行われたとみられる式に参加できなかった無念さを、涙の絵文字を添えてユーモラスに表現した。
この投稿には「絶対行ってると思ってました…」「ちゃんみなちゃんと先生は心が繋がっているはず」「残念ですね…」など、励ましの声が寄せられている。
ちゃんみなは2024年7月にASH ISLANDとの結婚を発表し、同年11月には第1子の誕生も報告。今回の投稿では「なんか、ちゃんと結婚というものをしました」「これからも私たち家族を温かく見守っていただけたら嬉しいです」などと、晴れやかな心境をつづっていた。
りょんりょん先生は、ちゃんみながプロデューサーを務めたオーディションプロジェクト『No No Girls』にもボイストレーナーとして参加。その関係性からも、今回の“行けなかった報告”はファンにとってもトホホなエピソードとなったようだ。
なお、ちゃんみなと、『No No Girls』から誕生したガールズグループのHANAは、ともに大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場することが発表された。りょんりょん先生も「関わりのある方々が多数 本当におめでとうございます」と喜びの声を投稿している。
