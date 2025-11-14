金融機関の新潟縣信用組合（略称：けんしん）は、県内の2つの大学と相次いで包括連携協定を締結しました。 協定に基づき、金融リテラシーについての講座などが実施されています。



協定を締結したのは、新潟国際情報大学と新潟薬科大学の2大学です。



新潟縣信用組合は、学術・文化の振興と活力ある地域社会経済の形成と教育研究活動の進展を図り、地域社会へ貢献することを目指しています。その取り組みの一環として協定締結を行ったとしています。

ことし10月24日、新潟国際情報大学と包括連携協定を締結しました。



協定に基づく具体的な取り組みとして12日に開催された“けんしん”の寄付講座「金融リテラシー講座」が実施され、経営情報学部の1年生約30名が受講しました。



また11月14日には新潟薬科大学とも包括連携協定を締結。



“けんしん”は今後も両大学と包括連携協定で結んだ事項を踏まえ、金融リテラシー講座の提供、同組合が発行する食のガイドマップの共同編集、環境課題・社会課題の解決を目的とした各種イベントの共同開催など、持続可能な地域社会の発展のために連携した取り組みを順次進めていく方針です。

