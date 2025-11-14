Ë§º¬µþ»Ò¡õ¹â¶¶³¤¿Í¡¢µ¯ÍÑÍýÍ³¤Ï²áµî¤Î¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÌòÊÁ¡ÖÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¡¢King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ïºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤âÆ±ÀÊ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â¤Î¡É¤ËÄ©¤ó¤À2¿Í¤Îµ¯ÍÑÍýÍ³¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´¶¶Ë¤Þ¤ëË§º¬µþ»Ò¤Ë¥Ï¥ó¥«¥Áº¹¤·½Ð¤¹¤âÃÇ¤é¤ì¤ë¹â¶¶³¤¿Í
¡¡ºî²È¡¦·¯ÅèÈàÊý»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¼Â¼Ì²½¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Î¦¡ÊË§º¬¡Ë¡¢¤Þ¤Ê¤ß¡Ê¹â¶¶¡Ë¡£2¿Í¤¬15ºÐ¤«¤é30ºÐ¤Þ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¤È¤¤Ë¾×ÆÍ¡¢¤È¤¤Ë¶ì¤·¤ß¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â¤Î¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºä²¼´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±ÇÁü¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢Çº¤ó¤À°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÀßÄê¤Ê¤Î¤ÇÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÛÁü¤¬Éâ¤«¤Ð¤º¡Ä¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡£¼«Ê¬¤¬»×¤¦±éµ»¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¡×¤È2¿Í¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤¾¤ìËÍ¤¬¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Ë§º¬¤µ¤ó¤Ï¡ØArc ¥¢¡¼¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç²¿Ç¯¤âÇ¯¤ò¤È¤é¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÌò¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤À¤¬¾ðÇ®¤¬¤¢¤ë¡Ù¤ÏÂ¸Ì¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢·Ý¿Í¤ÎÊý¤ÎÅÁµ¡£¤ª2¿Í¤È¤â¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤È¤¤¤¦¤«Èô¤ÓÆ»¶ñÅª¤ÊÌò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çº£²ó¤â¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿ÆÏÂÀ¡£ÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ë§º¬¤Ï¡ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤È¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â¤Î¤ÏÌá¤ë¤³¤È¤¬¥´¡¼¥ë¤À¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É15Ç¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤À¤ÈÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¸½¤ì¤ë¡¢Ìá¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¢¤Ã¤Æ¡£¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬Êø¤µ¤ì¡¢Æñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿·Ê¿§¤¬´Ñ¤¿¤¤¤ÈÇ³¤¨¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¹â¶¶¤â¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÌò¤¬Íè¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿»ö¼«ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ä·ëº§¡¢Æü¾ï¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Áê¼ê¤ÎÂÎ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤³¤ì¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¼«Ê¬¤¬¤ß¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤È¤â¤ËÊ³µ¯¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÎÓÍµÂÀ¡¢ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
