交際０日で結婚した男女のお笑いコンビが、お祝いする夫婦ショットを披露した。

１４日までにインスタグラムで「結婚のお祝いに、祥子と洒落込んで大人なディナーしてきました」とつづったのは、お笑いコンビ「エレガント人生」の中込悠。

「大人なディナーに慣れる日はきっと訪れないですが、やはりとんでもなく美味でした」と記し、妻で相方の山井祥子と上品な雰囲気のレストランで食事する２ショットをアップした。

この投稿には「山井さんが一段とかわいく見えるんだが」「柔らかい雰囲気が似てて夫婦だなぁーって感じ」「素敵です」「幸せが溢れ出てます」「幸せそう」などの声が寄せられている。

２人は２０２０年５月にコンビ結成。中込は今年９月２１日にＳＮＳで「【ご報告】この度、祥子と結婚いたしました！人生で最も信頼できて、一緒にいてあまりに楽しい激マブと結婚できて最高の気分です」と結婚を発表。「交際を経ずにいきなり結婚となり驚かせてしまったかと思いますが、夫婦になっても穏やかにエレガント人生らしく活動していくので見守っていただけたらうれしいです！」「婚姻届の証人欄は、空気階段のかたまり兄貴に書いていただきました！」と交際０日でゴールインしたことなどを明かし、話題になった。