◆米国女子プロゴルフツアー アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン 第１日（１３日、米フロリダ州・ペリカンＧＣ＝６３４９ヤード、パー７０）

第１ラウンドが行われ、来年のシード権確保へ最後の試合となる渋野日向子（サントリー）は１バーディー、２ボギーの１オーバー７１で５４位と出遅れた。

来年の出場権をかけた一戦で、初日をオーバーパーとした渋野は「すごく苦しいラウンドだった」と悔しさをにじませた。

前半の１２番パー３はエッジから４メートルを沈めてバーディーを先行。だが、最難関の１８番は第１打を左バンカーに入れてボギーとし、５番もボギーを重ねた。「チャンスをなかなか作れず、作ったチャンスを無駄にすることも多かった。ショットもブレがあったり、難しいホールもあった。かなり力みが出てしまった。すごく追い込まれているなと思いながら回っていた」と肩を落とした。

予選２日間はトランプ米大統領の孫娘で、アマチュアのカイ・トランプと同組でプレー。大勢の観客に加え、１０人近い警護がつく物々しい雰囲気にも「一生に一度あるかないかの経験」と楽しんだ。まだ高校生のカイの姿に「めちゃくちゃいい子。最初のホールですごく緊張していて、自分の小さい頃を思い出して新鮮だった」とほほ笑んだ。

米ツアーの年間ポイント順位は１０４位。今週終了時点でシード圏の１００位以内に上げないと１２月の最終予選会に挑戦することになる。渋野は「しっかり切り替えて、上位に行けるようにバーディーをたくさん取れたら」と巻き返しを誓った。