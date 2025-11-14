埼玉には「ヒーローが多すぎる」！？県公認だけでも9組 公認以外だと“ふた桁”も？11月14日は埼玉県民の日
都道府県魅力度ランキングで「最下位」となり話題になった埼玉県ですが、実は「埼玉をPRするある人たち」がたくさんいるんです。
きょうは「埼玉県民の日」ということで、多くの人で賑わうなか、子どもたちが待ちわびていたのは…
「埼玉県が魅力度ランキング、最下位になってしまったんだ〜」
ご当地ヒーローによるショーです。埼玉の救世主「彩光戦士サイセイバー」！彩希魂流剣術使いの「坂東武人 武蔵」などが勢揃い！
なのですが、ヒーローを数えると…1、2、3、4、5人？これだけにとどまらず、県公認のヒーローだけでも9組もいるそう…
埼玉県民
「ちょっと多すぎる」
「多い分には“数は正義”ですから」
“そんなたくさんいらないんじゃない？”と、つい言いたくなるほど、埼玉にはヒーローが多いんです。
埼玉県民
「多いほうがいい。（Q.なんで？）平和になるから」
埼玉県によると、埼玉の各地で活動していたヒーローたちの活躍を見て、「一丸となり、一緒に盛り上げてほしい」ということで公認したとのこと。
埼玉戦士さいたぁマン
「（県公認ヒーロー以外も合わせると）ふた桁はいるよね」
彩光戦士サイセイバー
「ふた桁はいます」
（Q.どういう住み分けを？）
彩光戦士サイセイバー
「住み分けというか…みんな仲良くすることですかね」
埼玉戦士さいたぁマン
「心はひとつ」
彩光戦士サイセイバー
「心はひとつ」
（Q．魅力度ランキングは最下位に…）
彩光戦士サイセイバー・埼玉戦士さいたぁマン
「心が痛い」
埼玉戦士さいたぁマン
「単純にもっとがんばろう」
彩光戦士サイセイバー
「がんばります」