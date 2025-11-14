都道府県魅力度ランキングで「最下位」となり話題になった埼玉県ですが、実は「埼玉をPRするある人たち」がたくさんいるんです。

きょうは「埼玉県民の日」ということで、多くの人で賑わうなか、子どもたちが待ちわびていたのは…

「埼玉県が魅力度ランキング、最下位になってしまったんだ〜」

ご当地ヒーローによるショーです。埼玉の救世主「彩光戦士サイセイバー」！彩希魂流剣術使いの「坂東武人 武蔵」などが勢揃い！

なのですが、ヒーローを数えると…1、2、3、4、5人？これだけにとどまらず、県公認のヒーローだけでも9組もいるそう…

埼玉県民

「ちょっと多すぎる」

「多い分には“数は正義”ですから」

“そんなたくさんいらないんじゃない？”と、つい言いたくなるほど、埼玉にはヒーローが多いんです。

埼玉県民

「多いほうがいい。（Q.なんで？）平和になるから」

埼玉県によると、埼玉の各地で活動していたヒーローたちの活躍を見て、「一丸となり、一緒に盛り上げてほしい」ということで公認したとのこと。

埼玉戦士さいたぁマン

「（県公認ヒーロー以外も合わせると）ふた桁はいるよね」

彩光戦士サイセイバー

「ふた桁はいます」

（Q.どういう住み分けを？）

彩光戦士サイセイバー

「住み分けというか…みんな仲良くすることですかね」

埼玉戦士さいたぁマン

「心はひとつ」

彩光戦士サイセイバー

「心はひとつ」

（Q．魅力度ランキングは最下位に…）

彩光戦士サイセイバー・埼玉戦士さいたぁマン

「心が痛い」

埼玉戦士さいたぁマン

「単純にもっとがんばろう」

彩光戦士サイセイバー

「がんばります」