都内で号外も…大谷翔平“6冠”達成！4度目MVPにハンク・アーロン賞など1日で4冠“受賞ラッシュ”

ドジャースの大谷翔平選手（31）が、満票で3年連続4度目のリーグMVPを獲得。

さらに、最高の打者に贈られるハンク・アーロン賞を受賞するなど、1日で4冠の受賞ラッシュです。

他の候補者とともに現地の番組に生出演した大谷選手は、茶色のセーターに白のズボン、“デコピンカラー”で登場しました。

全米野球記者協会の会員30人が、今シーズン最も活躍した選手を選ぶMVP。

大谷選手は今シーズン自己最多を更新する55本のホームランを放つと、6月には投手としても復帰。

見事、二刀流復活を果たしました。

迎えたMVP発表の瞬間…。

元ドジャース監督 ドン・マッティングリー氏：

ナ・リーグMVPは大谷翔平選手です。

大谷選手が満票で、3年連続4度目のMVPに輝きました。

4度目の受賞は、バリー・ボンズさんの7度に次ぐ、歴代単独2位の快挙です。

受賞の瞬間、妻・真美子さんとともにデコピンをハグ。

家族で喜びを分かち合いました。

大谷翔平選手：

非常に光栄ですし、ワールドシリーズで勝ったことがまず一番自分の中で達成というか、素晴らしい出来事だったと思うし、その最後の締めくくりとして、自分自身のシーズンのMVPをとれたことは非常に大きなことなので、すべての人に感謝したいと思っています。

大谷選手の隣で、お行儀よくMVP受賞を見守ったデコピン。

その後、大谷選手はチームのSNSを通して、スペイン語と英語の二刀流で「ファンの皆さん、こんにちは。みなさんの応援に感謝します」とファンへの感謝を口にしました。

東京都内では、大谷選手の快挙を伝える号外も配られました。

大谷選手の受賞は、これだけでは終わりません。

シーズン最高の打者に贈られるハンク・アーロン賞も、3年連続3度目の受賞。

さらに、最も活躍した指名打者に贈られるエドガー・マルティネス賞、そしてメジャーリーグ全体のベストナインに相当するオールMLBファーストチームにも選ばれました。

これで、MVPを合わせて1日で4冠を達成。

これまでのシルバースラッガー賞などと合わせて、早くも6冠を獲得です。