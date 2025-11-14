柏崎刈羽原発から30キロ圏内の自治体のトップが再稼働をめぐり知事と意見交換しました。「知事の考えを尊重する」とした市長がいた一方、長岡市長は「再稼働を判断するのはまだ早い」としています。



11月14日午後。原発から30キロ圏内にある7市町のトップと知事が一室に集まりました。周辺自治体として、再稼働への考えなどを知事に伝える意見交換の場です。



原発再稼働の是非を近く判断する花角知事。





〈花角知事〉「（再稼働について）近いうちに私の考え方をお示しするつもりでいます」再稼働は知事の判断に加え、「地元同意」を得られるかも焦点です。11月12日。原発が立地する柏崎市と刈羽村のトップは再稼働について―〈柏崎市 桜井雅浩市長〉「柏崎刈羽原発の稼働は新潟県にとっても柏崎市にとっても日本にとっても必要」〈刈羽村 品田宏夫村長〉「再稼働してはいけない、再稼働できない理由はない」しかし、14日の意見交換を終え、30キロ圏内の一部の市長からは慎重な声が上がりました。〈長岡市 磯田達伸市長〉「県民理解、市民の理解が広がるにはもう少し時間がかかるんではないかなと時間をかけるべきではないかということを申し上げました」県が行った「県民意識調査」では「再稼働の条件は現状で整っている」との問いに対し、「そうは思わない」など」否定的に答えた人が半数を超えました。調査の結果などから、長岡市の磯田市長は再稼働の是非を判断するのは「時期尚早」だとしています。一方、ほかの市長からは、「知事の考えを尊重する」との声も。〈見附市 稲田亮市長〉「知事の再稼働の判断につきましてはスケジュール感も含めて尊重したいと申し上げた」〈上越市 小菅淳一市長〉「知事におかれて今後熟慮をされてなされる判断についてはそれを尊重申し上げます」〈長岡市 磯田達伸市長〉「6割ぐらいの方がまだちょっと早いじゃないかまだ十分条件整っていないと意思表明をしている段階ではやはり対策をもっとやるとかあるいは情報提供をするとか、（再稼働を）判断するタイミングとしてはいまは早いんじゃないか」



また知事は14日、就任以降7年ぶりに原発を視察。



〈花角知事〉

「社内の社員の意識そういったものを拝見させていただきたい」



《訓練》

「6号機より連絡します。原子力災害特別措置法第10条に該当しております。建屋内にいる方は退避願います」



地震により原子炉の注水機能が失われた事態を想定した訓練。そして、原子炉建屋内では電源が失われた事態を想定した訓練を視察しました。視察を終え、花角知事は。



Q）再稼働は問題ない？

〈花角知事〉

「そんな簡単なものじゃないと思います。こうしたまさに私自身の目で拝見させていただいて肌で感じる中で判断していこうと思います」



知事は11月18日、福島第一原発も視察します。

