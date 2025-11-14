コタツで眠っていたワンコのもとに、そっと現れたのは大好きな“バーバ”。予想外の再会に見せた寝起きリアクションが「100点満点！」と話題になっています。

投稿は記事執筆時点で4万再生を突破し、「良かったね♡」「超絶かわいい」などの声が寄せられることとなりました。

【動画：『起きたらおばあちゃんがいるドッキリ』を犬に仕掛けた結果…想定外の展開で見せた『100点のリアクション』】

コタツの中のお寝ぼけワンコ

Instagramアカウント『funny_elmo』に登場するのは、フレンチブルドッグの「エルモ」くん。2015年9月生まれで、愛嬌たっぷりの男の子。この日、飼い主さんはそんなエルモくんに小さな“ドッキリ”を仕掛けることにしたといいます。

エルモくんはコタツの中でぐっすり夢の中。そこへそっとやってきたのは、エルモくんが大好きだという“バーバ”。静かにコタツの前に腰を下ろし、じっと見守っている様子が。エルモくんは全く気づいていないようです。

突然の再会に覚醒♡

やがて家族に「モーちゃん」と呼ばれると、コタツの布団の中でもぞもぞと動き始めたそう。顔を出したエルモくんはまだ少し寝ぼけているかのようで、目の前に座るバーバを見つけると、まずは匂いを確かめにいったんだとか。

そして、匂いでバーバだと確信した瞬間──エルモくんの眠気は吹き飛んだよう。勢いよく立ち上がり、バーバの手に顔をすり寄せると、まさに全身で喜びを表現していたといいます。こんなに喜んでもらえたら、バーバもさぞ嬉しかったことでしょう♡

ふと我に返り…

一度はしゃいだエルモくんでしたが、ふと動きを止めて玄関の方をチラリ。その仕草は「なぜバーバがここにいるの？」と記憶を確認しているかのようで、思わず笑ってしまうほど愛らしい瞬間だったといいます。

一瞬「なぜ？」と振り返ってみたものの、バーバの方へ向き直ると、再び全力で歓迎モード♡首を傾げながら体をすり寄せ、とっても幸せそうです。突然の再会に見せたエルモくんの反応は、大好きがあふれる『100点満点』のリアクションだったのでした。

投稿には「夢より嬉しい寝起きビックリでしたね」「好き好きが伝わってきます♡」「玄関をチラ見したのが、これまた可愛い」「全身から嬉しさが伝わります」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『funny_elmo』では、エルモくんの穏やかで愛らしい日常がたっぷり紹介されています。優しいご家族と過ごすフレブルライフに癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「funny_elmo」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。