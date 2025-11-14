CANDY TUNEの公式Instagramで、M!LKと「倍倍FIGHT!」をコラボする動画が公開されている。

2組は11月13日放送の『ベストヒット歌謡祭2025』（読売テレビ・日本テレビ系）で共演。CANDY TUNEは「倍倍FIGHT!」を、M!LKは「イイじゃん」をそれぞれ披露した。

コラボ動画ではCANDY TUNEからは立花琴未と桐原美月、M!LKからは佐野勇斗と山中柔太朗が登場。「倍倍FIGHT!」を披露し終えた佐野と山中は嬉しそうに両腕を掲げている。

豪華なコラボに「え～～このコラボ好きすぎて滅」「夢のコラボすぎる」「上達してて草可愛い4人」「めっちゃ頑張ってて可愛い滅」などの声が集まった。

なお、CANDY TUNE、M!LKともに12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』への初出場が本日発表され、祝福のコメントも多く寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）