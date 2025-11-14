RIP SLYMEのILMARIが11月14日、自身のInstagramを更新。妻の蛯原友里と訪れた『ミステリー アット ザ グルームズ（Mystery at the Grooms’）ーエルメスの馬さがし』での夫婦2ショットを披露している。

今年活動再開したヒップホップユニットRIP SLYMEのメンバーILMARIがInstagramで「TOKYO NODEで開催される『Mystery at the Grooms’ ― エルメスの馬さがし』ひと足お先に体験してきました」というテキストと共に、蛯原と夫婦で参加したことを報告。青いカジュアルな服装で揃えた2ショットや内覧する様子など、ラグジュアリーな大人の雰囲気を醸し出す仲間むずまじい写真を多数披露した。

ILMARIはイベントの見どころを紹介し、最後に「エルメスの世界観に包まれながら、大人も子どもも夢中になれる、楽しい空間でした 皆さんも是非体験してみて下さい」とメッセージを綴った。コメント欄には「カッコ良すぎる素敵なご夫婦すぎます」「いつまでも美しい！」といったコメントが寄せられている。

