¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¡¢King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢²þ¤á¤ÆÆñÌò¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿2¿Í¤¬°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤«¡¢Ë«¤á¹ç¤¤¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´¶¶Ë¤Þ¤ëË§º¬µþ»Ò¤Ë¥Ï¥ó¥«¥Áº¹¤·½Ð¤¹¤âÃÇ¤é¤ì¤ë¹â¶¶³¤¿Í
¡¡ºî²È¡¦·¯ÅèÈàÊý»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¼Â¼Ì²½¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Î¦¡ÊË§º¬¡Ë¡¢¤Þ¤Ê¤ß¡Ê¹â¶¶¡Ë¡£2¿Í¤¬15ºÐ¤«¤é30ºÐ¤Þ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¤È¤¤Ë¾×ÆÍ¡¢¤È¤¤Ë¶ì¤·¤ß¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â¤Î¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤ÈË§º¬µþ»Ò¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤òÂ¸¤¸¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡ÄÈÖÁÈ¤È¤«¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢É½¸½¤Ë¤ª¤±¤ë°ú¤½Ð¤·¤âÂ¿¤¯¤ÆË§º¬¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤Þ¤¿¸«¤¿¤¯¤Ê¤ëÊý¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤ª¤Õ¤¶¤±½÷»Ò¡£¤Ç¤â¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤ÈÄ¶¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤È´¶Éþ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»Ù¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤Éµ¤¤Å¤¤¤¿¤éË§º¬¤Á¤ã¤ó¤Î¿Í´Ö¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¼«Ê¬´Þ¤á¸½¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤¿¡£Æ±À¤Âå¤ÎÊý¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¼ç±é¤ÇÇØÃæ¤ò¤ß¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾×·â¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡Ä¼«Ê¬¤â¼ç±é¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤«¤Ã¤³¤è¤¯³Ú¤·¤¯¸½¾ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ë§º¬¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ë§º¬¤â²á¹ó¤ÊÆü¡¹¤ò²óÁÛ¤·¤Ä¤Ä¡Ö³Ú¤·¤¤Êý¡¢¤ªÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤Êý¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤ª¼Çµï¤Î´Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤ª¼Çµï¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹â¶¶¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤ò¾Î»¿¡£
¡¡ÀëÅÁ³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÛ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¡£¹â¶¶¤¯¤ó¤¬¤¤¤ëÆü¤Ï¤¹¤´¤¯°Â¿´¡£¹â¶¶¤¯¤ó¤¬°ì½ï¤À¤ÈÆó¿Í¤Ç¤Ò¤È¤Ä¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤ó¤À¤È»×¤¨¤ë´¶³Ð¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¯ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£»£±Æ¤ÈÀëÅÁ´ü´Ö¡¢Ìò¼Ô¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ä¼èºà¤Ç¤Î¤¤é¤¤é¤¹¤ë»Ñ¤È¤¤¤í¤ó¤Ê»Ñ¤¬¤ß¤ì¤¿¡×¤È¿È¶á¤Ç´¶¤¸¤¿Ì¥ÎÏ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï·¯Åè»á¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¼ê»æ¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¼Â¼Ì²½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·¯Åè»á¤¬¡¢»î¼Ì¤ò´Ñ¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¿´ÇÛ¤ÏÛ¹Í«¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔ°Â¤¬°ìµ¤¤Ë¿á¤Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤Î½ÐÍè¤Ð¤¨¤Ë´¶Ã²¡£¡Ö¸«»ö¤ËÎ¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤ò±é¤¸¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤³¤Î£²¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È2¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢ÆÃ¤Ë¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½é¤á¤Æ¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ëÎ¦¤ò±é¤¸¤¿¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ë¿Í´Ö¤¯¤µ¤¯±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡ÖË§º¬¤µ¤ó¤ÎÎ¦¤ò¤ß¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÎ¦¤Î¤³¤È¤¬½ñ¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤ï¤·¤á¤¿¡£
¡¡Ë§º¬¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¸÷±É¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ÎÀè¤ÎÎ¦¤ò»ä¤â¤¼¤Ò¡¢ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÎÓÍµÂÀ¡¢ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
