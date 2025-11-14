¥µ¥Ã¥«¡¼ÂåÉ½¤Ø¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¿¤¤¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù¤¬ºë¶Ì¤Î½÷ÂáÊá
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¥ê¡¼¥°¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹½êÂ°¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê¡Ê25¡Ë¤Ë·«¤êÊÖ¤·¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù²æÂ¹»Ò½ð¤Ï14Æü¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶è¾ïÈ×¡¢¼«¾Î¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÀîÌîÈþÍ³µªÍÆµ¿¼Ô¡Ê65¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï9Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡Á10Æü¸áÁ°2»þ¤´¤í¡¢ÃæÂ¼Áª¼ê¤Ë¹¥°Õ¤òÅÁ¤¨ÀÅª¤Ê´Ø·¸¤òÍ×µá¤¹¤ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÇÊ£¿ô²óÁ÷¿®¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î18Æü¤ËÃæÂ¼Áª¼ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½ð¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£