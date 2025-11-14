聴覚障害者の国際大会「デフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）」は１４日、サッカー男子の１次リーグが始まり、Ａ組の日本は豪州との開幕戦に８―０で勝利し、白星発進した。

２０２３年世界選手権準優勝の日本は前半に３点を奪うと、後半も攻撃の手を緩めず得点を重ねた。岡田拓也（アッヴィ合同会社）が４得点。Ａ組のもう１試合はイタリアがメキシコを下した。Ｄ組では前回デフリンピック覇者のウクライナが米国に５―１で勝利した。１次リーグは１３チームが４組に分かれ、各組上位２チームが準々決勝に進む。日本は１６日の第２戦でメキシコ、１８日の第３戦でイタリアとそれぞれ対戦する。

「全てを勝ち取りたい」

日本選手団の先陣を切って登場したサッカー男子代表が、怒とうのゴールラッシュ。普段のデフの試合では味わえない大観衆の後押しを受け、１人で４得点したエース岡田拓は「気持ちのこもった自分たちらしいサッカーを見せることができた」と誇らしげだった。

試合前、手話で君が代を斉唱し、気持ちを込めて臨んだ選手たち。序盤は自陣に引いて守る豪州を攻めあぐねたが、２２分、日本が理想とする攻撃で突破口を開いた。

敵陣右サイドの深い位置でこぼれ球を鋭いプレスをかけて奪うと、素早く横につなぎペナルティーエリア内に侵入。最後は中央でフリーになった星河真一郎（ｈａｃｏｍｏｎｏ）がクロスに頭で合わせて先制点を決めた。「全員で動いて攻守の切り替えを速くして、積極的にゴールに向かっていく、自分たちのサッカーができた」と星河は喜んだ。

チーム内にパワハラ行為があったとして指導体制を刷新。７月に就任した斎藤登監督は、体格に勝るチームとの対戦を見据え、日本の強みを生かした戦術を追究。俊敏性や勤勉さがカギとなる素早い攻守の切り替えもその一つで、試合や合宿を重ねて急ピッチで磨いた武器が初戦で輝いた。

「日本の強みのアジリティー（敏しょう性）や団結力を世界に見せつけ、全てを勝ち取りたい」と岡田拓。勢いに乗って、目標の金メダルに向かって進む。（西口大地）