日本サッカー協会、『JI BLUE』のキービジュアル変更を発表「取り組みの意図や目的をより正確にお伝えしていくために検討を重ねた結果」
日本サッカー協会は14日、11月10日にJFAオフィシャルWEBサイトに掲載したサッカー日本代表「最高の景色を2026」アンバサダーのキービジュアルを変更することを発表した。
今月10日に行われたJFA・アディダス「サッカー日本代表 2026」キャンペーン共同発表会において、グローバルボーイズグループJO1とINIのメンバーのうち、サッカーを愛する12人で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE」の結成が発表された。そのキービジュアルは日本代表選手たちのオマージュとして作られたが、そのデザインが太極旗（韓国の国旗）に似ているとSNS上で話題になっていた。
日本サッカー協会は「JI BLUEの皆さんとの取り組みの意図や目的をより正確にお伝えしていくために検討を重ねた結果です。サッカー日本代表が『最高の景色を2026』を実現するために引き続きご支援をよろしくお願いいたします」と発表している。
JI BLUEの新キービジュアルはこちら
