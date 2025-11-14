南キャン山里亮太、キンプリ高橋海人と「あの話をさせてもらえた」投稿が話題「たりないふたり復活のこと？」「気になりすぎる」
【モデルプレス＝2025/11/14】お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が14日、自身のX（旧Twitter）を更新。King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）と「あの話をさせてもらえた」と投稿し、話題を呼んでいる。
【写真】STARTOイケメン2人が熱演・たりないふたり
高橋は、同日放送の日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に出演。同番組にてMCを務める山里は、高橋との共演を振り返り「CM中に海人くんとあの話をさせてもらえた」と投稿した。高橋は、オードリー・若林正恭と山里が組んでいたお笑いコンビ・たりないふたりの半生を描いた日本テレビ系ドラマ「だが、情熱はある」（2023年）で、主人公の若林役を好演。山里役は、SixTONESの森本慎太郎が務めていた。
同月12日に演出家の安島隆氏が自身のX（旧Twitter）にて、たりないふたりが4年半ぶりに復活することを発表していたことから、SNS上では「たりないふたり（※山里と若林のコンビ名）復活のことを話したのかな？」「だが、情熱はあるのことかな」「気になりすぎる」「楽しみすぎる」「ワクワクする」「仲良しでほっこり」などといった声が寄せられている。たりないふたりは、2009年にお笑いライブ「潜在異色」で誕生し、同局系「たりないふたり2020〜春夏秋冬〜」やライブにて漫才を披露してきた。2021年にコンビ活動を終了していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山里亮太、高橋海人と「あの話をさせてもらえた」
◆山里亮太の投稿に反響
