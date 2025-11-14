JFA、日本代表アンバサダー「JI BLUE」キービジュアル変更発表 新デザイン公開
【モデルプレス＝2025/11/14】日本サッカー協会（JFA）の公式サイトが、14日に更新された。「サッカー日本代表『最高の景色を2026』アンバサダー」のキービジュアルを変更することを発表した。
【写真】サッカー日本代表「最高の景色を2026」アンバサダー新キービジュ
公式サイトでは「日本サッカー協会（JFA）は、11月10日にJFAオフィシャルWEBサイトに掲載した『サッカー日本代表「最高の景色を2026」アンバサダー』のキービジュアルを変更することといたしました」と発表。「JI BLUEの皆さんとの取り組みの意図や目的をより正確にお伝えしていくために検討を重ねた結果です」とし、全員が横に並んだ新しいキービジュアルを公開した。「サッカー日本代表が『最高の景色を2026』を実現するために引き続きご支援をよろしくお願いいたします」と結んでいる。
グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）とINI（アイエヌアイ）のメンバーの12人で結成された「サッカー日本代表『最高の景色を 2026』オフィシャルアンバサダー」にスペシャルユニット「JI BLUE（ジェイアイ ブルー）」。サッカーと音楽の力を融合させてSAMURAI BLUEの「最高の景色を 2026」の応援の輪を日本中、世界中に広げるとともに、夢を追い続けるすべての人の挑戦を後押しする役割を担う。前ビジュアルについて、SNS上では韓国国旗を連想させるデザインとして物議を醸していた。（modelpress編集部）
