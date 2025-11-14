トミカ×ミニ四駆コラボに「シャイニングスコーピオン」が登場。2026年1月に発売トミカ版レーサーズボックスも登場
タカラトミーは、トミカ×ミニ四駆コラボ商品「トミカプレミアム unlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 シャイニングスコーピオン」と「トミカプレミアム unlimited ミニ四駆 レーサーズボックス（トミカ付き）」を2026年1月に発売する。
「トミカプレミアム unlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 シャイニングスコーピオン」は、「爆走兄弟レッツ＆ゴー!!」やゲーム作品に登場したフルカウルミニ四駆「シャイニングスコーピオン」をトミカで再現したもの。特徴的な流線型のボディが再現されている。
「トミカプレミアム unlimited ミニ四駆 レーサーズボックス（トミカ付き）」は、ミニ四駆を収納するケース「レーサーズボックス」をトミカ版で商品化。トミカ×ミニ四駆コラボ商品を収納することができる。また、シャイニングスコーピオンのトミカが3台付属する。それぞれのカラーリングはミニ四駆キットで展開されたカラーバリエーション、ゲームなどで描写された速度が上がることでボディカラーが変化する特性が再現されている。
トミカプレミアム unlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 シャイニングスコーピオン
2026年1月 発売予定
価格：1,430円
/／- タカラトミー (@takaratomytoys) November 14, 2025
#トミカ とタミヤの #ミニ四駆 の
˗ˏˋ 🌟夢のコラボ🌟 ˊˎ˗
＼
📺アニメ『爆走兄弟レッツ＆ゴー!!』にて伝説のミニ四駆として登場した「シャイニングスコーピオン」が2026年1月発売予定でトミカになって登場‼️
詳しくはこちら👇https://t.co/SNVpTpEyAk pic.twitter.com/Ea7R9yr7F8
トミカプレミアム unlimited ミニ四駆 レーサーズボックス（トミカ付き）
2026年1月 発売予定
価格：6,050円
ミニ四駆のレーサーズボックスが、トミカ用として商品化！- タカラトミー (@takaratomytoys) November 14, 2025
タミヤコラボのトミカ商品が最大６台収納可能です。
本商品には、アニメの爆走兄弟レッツ＆ゴー!!にて伝説のミニ四駆として登場した、シャイニングスコーピオンのトミカが3台付属します。
2026年1月発売予定です！https://t.co/SNVpTpEyAk pic.twitter.com/fce2jvG4Zo
(C)TAMIYA (C)こしたてつひろ／小学館・ShoPro