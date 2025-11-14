【トミカプレミアム unlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 シャイニングスコーピオン】 2026年1月 発売予定 価格：1,430円 【トミカプレミアム unlimited ミニ四駆 レーサーズボックス（トミカ付き）】 2026年1月 発売予定 価格：6,050円

タカラトミーは、トミカ×ミニ四駆コラボ商品「トミカプレミアム unlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 シャイニングスコーピオン」と「トミカプレミアム unlimited ミニ四駆 レーサーズボックス（トミカ付き）」を2026年1月に発売する。

「トミカプレミアム unlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 シャイニングスコーピオン」は、「爆走兄弟レッツ＆ゴー!!」やゲーム作品に登場したフルカウルミニ四駆「シャイニングスコーピオン」をトミカで再現したもの。特徴的な流線型のボディが再現されている。

「トミカプレミアム unlimited ミニ四駆 レーサーズボックス（トミカ付き）」は、ミニ四駆を収納するケース「レーサーズボックス」をトミカ版で商品化。トミカ×ミニ四駆コラボ商品を収納することができる。また、シャイニングスコーピオンのトミカが3台付属する。それぞれのカラーリングはミニ四駆キットで展開されたカラーバリエーション、ゲームなどで描写された速度が上がることでボディカラーが変化する特性が再現されている。

(C)TAMIYA (C)こしたてつひろ／小学館・ShoPro