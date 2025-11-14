堺雅人、客席の鳴り止まないスタンディングオベーションに感激「本当にほっとしております」
俳優の堺雅人（52）、井川遥（49）、坂元愛登（16）、一色香澄（15）、土井裕泰監督が14日、都内で行われた映画『平場の月』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】嬉しそうな笑顔…！客席から登場した堺雅人
堺が演じるのは、妻と別れ、地元に戻り印刷会社に再就職し、慎ましく、平穏に生活する、そんなどこにでもいるような主人公・青砥健将。井川は、青砥が中学生時代に想いを寄せていた須藤葉子を演じる。坂元は青砥、一色は須藤の中学生時代を務めた。
司会のTBS江藤愛アナウンサーの提案により、観客が立ってキャストを迎えることに。鳴り止まないスタンディングオベーションの中で壇上に上がった堺は「出番前に袖で井川さんと『この映画の雰囲気でのこのこ出ていって、お客様の皆さんの興ざめになってしまったら嫌だな』と話したんですが、とても温かい拍手を長時間いただきまして、本当にほっとしております」としみじみ。井川も「ちょうど 1年前にこの『平場の月』の撮影をしておりました。ちょっと寒くなってきて、人恋しくなるこの季節に公開を迎えました。本当にあの終わったばかりで、大丈夫かななんて思ってたんですけど、こんなに温かい拍手いただいて本当に感激しております」と笑顔。堺は「一人ずつお茶でも飲みながら、お話したい気分です」とうれしそうだった。
『半沢直樹』（13年、20年）、『真田丸』（16年）、『VIVANT』（23年）と、その年を代表する連続ドラマで主演を務めてきた堺だが、映画では『DESTINY 鎌倉ものがたり』（17年）以来8年ぶりの主演作となる。
本作は、2018年に刊行された朝倉かすみ氏による同名小説（光文社）の映画化。男女の心の機微を繊細に描き、各紙書評にて絶賛され、第32回山本周五郎賞を受賞し、第161回直木賞にノミネートされた。35年ぶりに再会した中学時代の同級生同士。お互い独り身となり、さまざまな人生経験を積んだ2人が意気投合し、中学生以来、離れていた35年のときを埋め、心を通わせていくストーリーは「こんな“大人の恋愛小説”は読んだことがない！」と多くの話題を呼び、発売当初から映像化権のオファーが30社以上にのぼり、満を持して映画化される運びとなった。
