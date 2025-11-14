ビフェスタ×クロミの限定デザイン♡毎日のメイクオフが楽しくなるリムーバー

スキンケアブランド「ビフェスタ」から、人気の「ミセラーアイメイクアップリムーバー」に“クロミ”のスペシャルデザインが期間限定で登場します。ウォータープルーフのアイメイクや落ちにくいリップも素早くオフでき、デリケートな目元や口元にも配慮した処方が魅力。さらに、香料・着色料・防腐剤フリーの低刺激設計で、毎日のクレンジング時間を心地よくサポートしてくれます。かわいいクロミと一緒に、一日の終わりをほっと癒される時間へ♪

クロミが彩るスペシャルデザイン

ⓒ2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660168

ビフェスタの人気アイテム「ミセラーアイメイクアップリムーバー」が、サンリオの人気キャラクター“クロミ”との特別デザインで新発売。

ボトルには、リラックスタイムを過ごすクロミが描かれ、毎日のメイクオフ時間がちょっと嬉しくなる仕様に♪

全国のドラッグストアやスーパー、オンラインショップで手に取れるのも魅力です。

CHOOSYの新作セットで叶う♡夜の集中ケア「ニードル＆パック ワンデイ スペシャル」

やさしくオフできるミセラー設計

ⓒ2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660168

ミセル成分と油性エモリエントのW効果で、ウォータープルーフマスカラや落ちにくいリップもスルッと浮かせて、こすらずオフできる仕様。

ビタミンB誘導体（パンテノール）とビタミンE誘導体（酢酸トコフェロール）を配合し、乾燥しがちな目元やまつ毛もやさしくケアします。

低刺激処方で、香料・着色料・防腐剤フリー。アレルギーテスト・パッチテスト済み※で、敏感な日にも使いやすいアイテムです。※すべての方にアレルギー・皮膚刺激が起こらないわけではありません。

容量：145ml

毎日のクレンジングをもっと楽しく、やさしく

クロミの特別デザインで登場するビフェスタの「ミセラーアイメイクアップリムーバー」は、見た目のかわいさだけでなく、使い心地のやさしさも魅力。

ウォータープルーフのしっかりメイクも負担をかけずに落とせるので、忙しい日々の中でも心地よいクレンジング時間が叶います。

自分用にはもちろん、クロミ好きの友人へのプチギフトにもぴったり。ぜひ店頭やオンラインでチェックしてみてください♪