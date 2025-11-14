女優の菊池桃子（57）が14日放送のテレビ朝日系「長嶋一茂＆サバンナ高橋のザワつく！路線バスで寄り道の旅」（金曜後6・50）にゲスト出演。「凄くモテた」と明かした。

元プロ野球選手でタレント長嶋一茂が、MCのお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄、ゲストの俳優のディーン・フジオカ、タレントのウエンツ瑛士、お笑いタレントの宮川大輔らと並び「桃子ちゃんも若くなって、僕らも若くなったら、この5人だと誰と付き合いたいですか？」と高校生に戻ったら、誰と付き合いたいかと質問。

菊池は「どうかな…。私、あんまり言っていないんですけど、嫌われちゃいけないので…。小学生の時から凄くモテたんですよ」と語った。だが、「知ってますよ。いちいち言わなくてもみんなわかってる」という反応に「嘘だ！皆、知らないだろうから、言っておきたかったんですよ！」と言い「だから、色んなタイプの告白を経験しているんです。だから、そういうのもイメージしながらだと大輔さんです」と、宮川大輔だと答えた。その理由を「大事な所ではしゃべってくださっているんですけど、基本ちょっと引いてらして」と明かした。

逆に、一番付き合いたくない人には「ウエンツさんかな」と言い、「ちゃんと理由があってね、私、きれいなお顔している男性、特にお化粧した時に負けそうだと、ちょっと嫉妬しちゃうんですよ。私が努力してもかなわない、みたいな。そうおいうポテンシャルとウエンツさんが持っているから」と説明。「ウエンツさんごめんなさい！」と謝っていた。