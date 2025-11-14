高市首相「物持ち良いのでご安心を」…“閣僚給与削減”めぐる「安物の服では外国になめられる」追及に対し　“最低賃金”の数値目標は明言避ける

14日の参議院予算委員会で、予算委員長の「総理大臣」と「総務大臣」の言い間違えを笑顔で受け流した高市氏。

藤川委員長：

高市早苗“総務大臣”…内閣“総理大臣”。失礼致しました。

野党議員からAI・ロボット分野への開発支援の考えを問われると、「“AIサナエ”というのが実はありまして、私より生産性が高いかもしれません」と、総裁選で支持者らの質問に答えるツールとして活用した“AIサナエ”を引き合いに出し、研究開発に力を入れたいと発言。

高市首相が初めて臨む本格論戦。

最大の焦点、物価高対策について、高市首相は新たな方針を明らかにしました。

高市首相：

電気ガス料金については、寒さの厳しい冬の間、深掘りした支援を行う。これまでよりも“ちょっと金額を上げて”支援を行う方針。

電気・ガス料金について、石破政権時代に月1000円程度だった補助を上回る内容として、2026年1月から3月の3カ月間の実施を目指すとしました。

立憲民主党・古賀之士参院議員：

ガスと電気だけというだけでなくて、灯油を使われる地域は北海道をはじめ、非常に多い。こういった点もご配慮、ご考慮いただけたら大変ありがたい。

この質問には、高市首相とタッグを組む片山財務相が答えました。

片山さつき財務相：

大変良いご指摘をいただきました。灯油とか他のLPガスとか漏れのないように、委員のご指摘も踏まえて目配りをさせていただきます！

一方で、最低賃金を巡る質疑では…。

高市首相：

時給。今の段階で、そうですね…。明確に目標を示すのは難しい。

野党が追及したのは石破政権時代、2020年代に全国平均で時給1500円を掲げていた最低賃金の数値目標についてです。

高市首相：

今、必ずいつまでにいくらと申し上げるわけにはいかない。物価高を超える賃上げをできる環境を示していく（のが大事）と。だって、金額を私が申し上げてしまうと、中小企業、小規模事業者に対して（責任を）丸投げしてしまうことになる。

立憲民主党・古賀之士参院議員：

事実上の時給「1500円撤回」と言わざるを得ないと思う。

そして参政党の議員は、高市政権が決めた「閣僚への上乗せ給与の削減方針」について追及。

参政党・安藤裕参院議員：

これから国民の給料を上げていかなきゃいけない。その中で（閣僚の）給料を引き下げるのは、逆のメッセージを出していると思う。これからしっかりと外交交渉してもらいたい。安物の服で対応したら（外国に）なめられます。これまさに国益に反する判断ではないか。

これに高市首相は「他の公務員の給与引き上げは認めている」としたうえで、服装について次のように反論しました。

高市首相：

“身を切る改革”と言っている限り、私たちは議員歳費を頂いているから、その範囲内でしっかりと…そんなに恥ずかしくない格好で海外に行けるように。あの…“物持ち”が良いので。15年くらい前の服も引っ張り出してきてますので、どうかご安心ください。

参政党・安藤裕参院議員：

いや、それ安心するとかいう内容ではなくて。物持ちが良いことをアピールするのではなくて、日本の最高のものはこれなんだと、総理の立場でアピールしてほしいんですよ。

高市首相：

で…でもですね、多分内閣総理大臣給与として上乗せされるものを頂いたとしても、日本最高レベルのものは絶対に買えないと思います。あの…誕生日とかのプレゼント。じゃあよろしくお願いします。

首相が出席する予算委員会は、14日でひとまず終了。

物価高対策の要となる総合経済対策は、11月下旬にも取りまとめられる見通しです。