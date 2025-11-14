「風呂キャンセル界隈」として注目を集めたアイドル・鈴木Mob.(すずきもぶ)さんの1st写真集『鈴木Mob. 1st写真集 前代未聞』（税込み3960円、徳間書店）がリリースされました。秘湯や大浴場、自宅など、あらゆるお風呂を舞台に撮影を行い、「脱・風呂キャンセル界隈」を掲げた大胆な1冊です。



【写真】路上で脱力モード？の鈴木Mob.さん

鈴木Mob.さんは6人組アイドルグループ「煌めき☆アンフォレント」のメンバーとして活動。風呂やシャワーを面倒に感じて入らなくなるという「風呂キャンセル界隈」の代表的存在としてテレビ番組でも話題を呼び、SNS上でも独自の存在感を放っています。さらに日本武道館でのワンマンライブ開催や、MMG JAPANの取締役就任など、アイドルの枠にとどまらない動きを見せています。



そんな彼女の1st写真集は、秘湯をはじめ、大浴場、家風呂など様々なお風呂に赴き、脱・風呂キャンセル界隈を目指しました。さらに、配信で住所バレしたリアル自宅でのロケ、愛猫とのコラボなど前代未聞な撮影に挑戦。「お尻スポンサー」としても名を馳せた美尻と、アバンギャルドな衣装の数々…。誰も見たことのないセクシーかつアーティスティックな写真集が完成しました。