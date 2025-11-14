ナンバープレートでかっこいいと思う四国地方の地名ランキング！ 2位「高松（香川県）」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月4〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、「かっこいいと思うナンバープレート」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「ナンバープレートでかっこいいと思う四国地方の地名」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ベタすぎなくて良い」（30代女性／北海道）、「四国の中心都市で知名度が高く、シンプルで洗練された印象があるから」（30代女性／東京都）、「四国のナンバープレートは県名なのに、高松だけは都市の名前だから」（40代女性／京都府）といった声が集まりました。
回答者からは「土佐の誇り・海・風・坂本龍馬の気概があってめちゃくちゃかっこいいです」（50代男性／神奈川県）、「力強く男らしい響きがあり、土佐の豪快なイメージがあるから」（40代男性／静岡県）、「高知はなかなか見ないのでかっこいいと思いました」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※回答者からのコメントは原文ママです
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
その中から、「ナンバープレートでかっこいいと思う四国地方の地名」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：高松（香川県）／60票四国の玄関口・高松は、瀬戸内海を見渡す穏やかな港町。小豆島や直島へのアクセスもよく、アートや島旅の拠点としても人気です。香川県は、讃岐うどんをはじめとした“おいしいもの”にも事欠かないのが嬉しいポイント。知名度の高い県庁所在地としての存在感で票を集めました。
2位：高知（高知県）／60票雄大な自然と歴史ロマンがあふれる高知は、坂本龍馬ゆかりの地としても知られています。市の中心には高知城がそびえ立ち、少し足をのばせば四万十川や仁淀川など、美しい清流が流れています。特に仁淀川ｍｐ「仁淀ブルー」と呼ばれる透きとおった青さは、幻想的な景色を見せてくれます。そんな“自然の迫力”と“自由を愛した龍馬のイメージ”が重なり、高知という名前に憧れを感じる人が多いようです。
回答者からは「土佐の誇り・海・風・坂本龍馬の気概があってめちゃくちゃかっこいいです」（50代男性／神奈川県）、「力強く男らしい響きがあり、土佐の豪快なイメージがあるから」（40代男性／静岡県）、「高知はなかなか見ないのでかっこいいと思いました」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※回答者からのコメントは原文ママです
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)