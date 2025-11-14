±Ç²è¹¥¤¤¬Áª¤ÖºÇ½é¤Î1ËÜ¡£±Ç²è¤ÎÊ¹¤³¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ëJBL¤ÎºÇ¿·¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼
¡Ö¤¢¤Î²»¤¬Ê¹¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ò¤·¤µ¤Ç¡¢¤Þ¤¿±Ç²è¤¬´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Netflix¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤¬¼ê·Ú¤Ë´Ñ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â´Ñ¤ì¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¸½Âå¤À¤«¤é¤³¤½¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î±Ç²è¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ï¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¹â²»¼Á¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢Î×¾ì´¶¤Ë·ç¤±¤¿Ê¿ÌÌÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¤ä¡¢ÎÞÁ£¤ò»É·ã¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤éÎÉ¤¤²»¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡Ä¡ª
¤½¤ó¤ÊËÍ¤Î´ê¤¤¤ò¡¢JBL¤¬³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2025Ç¯11·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¡ÖSB580 ALL-IN-ONE¡×¤¬¡£
¥·¥Í¥Þ¥µ¥¦¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤ëJBL
JBL¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤ä²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼Æ³Æþ¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¡£¤Þ¤µ¤Ë¥·¥Í¥Þ¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤Ï·ÊÞ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤âÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´Â¸¤¸¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖSB580 ALL-IN-ONE¡×¤â¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¹¥¤¤Î¿´Íý¤ò¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä²Á³Ê¤â3Ëü±ß¤È¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö±Ç²è¹¥¤¤¬Áª¤ÖºÇ½é¤Î1ËÜ¡×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ
¤½¤â¤½¤â¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¥Æ¥ì¥ÓÀìÍÑ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡£¡Ö¥Ð¡¼¡×¤ÈÌ¾Á°¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë²£Ä¹·Á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤¹¤°Â¸µ¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥µ¥¤¥º´¶¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤²»¤Ç¤â¡¢Âç¤¤¹¤®¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤Ï¸½¼ÂÅª¤ËÇÛÃÖ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤³¤âJBL¤ÏÇÄ°®ºÑ¤ß¡£¡ÖSB580 ALL-IN-ONE¡×¤Ï²£Éý950¡ß¹â¤µ67¡ß±ü¹Ô¤105mm¤È¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï±ü¹Ô¤¤¬¥¹¥ê¥à¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂæ¤Ëµ¯¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿55¥¤¥ó¥Á¥Æ¥ì¥Ó¤Î²£Éý¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í120cmÂæ¡£55~65¥¤¥ó¥Á¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÅº¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÉý¤è¤ê¤âÆâÂ¦¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖSB580 ALL-IN-ONE¡×¤Ï¤³¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¼ÂºÝ¤Ë¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¥â¡¼¥É¤Ç±Ç²è¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤È¡¢±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÇØ¸å¤«¤éÇ÷¤ëÂ²»¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3Ëü±ßÂæ¡¢¤«¤Ä1¡Á2¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡Ä¡ª ¿®Íê¤Î¥·¥Í¥Þ¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëJBL¤Îââ»ý¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤Ã¤È¥³¥ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡ÖÄã²»¤¬¶Á¤¤¹¤®¤Æ¤ªÎÙ¤µ¤ó¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¼«Âð¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡ÊÆÃ¤Ë¥·¥Í¥Þ¸þ¤±¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¡Ë¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¡¢Äã²»¤À¤±¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¼ê´Ö¡¢¤½¤ì¤ËÄã²»¤¬½Ð²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ëÁû²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²»¼Á¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤ÊÇº¤ß¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡£
¡ÖSB580 ALL-IN-ONE¡×¤Î¾ì¹ç¡¢¸ÄÊÌ¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÏÇÛÃÖ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢±Ç²è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï½¼Ê¬¤ÊÄã²»¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤ÎÄìÌÌ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥¯·¿¤Î¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼ËÜÂÎ¤ÎÁí¹ç½ÐÎÏ¤Ï200W¤â½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆâÂ¢¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤À¤±¤Ç¤â½½ÆóÊ¬¤ÊÄã²»¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤·¤«¤â¡¢ÉÕÂ°¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤Ç½ÅÄã²»¡ÊBASS¡Ë¤ò1¡Á5ÃÊ³¬¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ï5¤Ë¡¢ÌëÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ï1¤Ë¡¢¤È¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
²áÅÙ¤ÊÄã²»¤ÏÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²»¶ÁÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢À¸³è¤ËÆëÀ÷¤à¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤È¤¤¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡¢1¡Á2¿ÍÊë¤é¤·¤Ê¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹¤¯¤Ê¤¤¤ª¤¦¤Á¤Ç¤³¤½¡ÖSB580 ALL-IN-ONE¡×¤Ï¤½¤Î¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
±Ç²è¤Ç¤âYouTube¤Ç¤â¡¢À¼¤ò¥Ï¥Ã¥¥êÆÏ¤±¤Þ¤¹
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¼«Âð±Ç²è¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌëÃæ¤Ê¤É¡¢²»ÎÌ¤òÍÞ¤¨¤Æ±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¸ú²Ì²»¤Ï¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¤±¤ÉÌò¼Ô¤ÎÀ¼¤¬¾®¤µ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡© ËÍ¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢À¼¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤éÆüËÜ¸ì»úËë¥ª¥ó¤ÇË®²è¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¡Ä¡£
¤³¤ÎÈá¤·¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò»ß¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¡ÖSB580 ALL-IN-ONE¡×¤ÏÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÅëºÜ¡£²»ÎÌ¤ò²¼¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÏÃ¤·À¼¤¬ÌÀÎÆ¤ËÊ¹¤¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¹½À®¤½¤Î¤â¤Î¤Ï3.1ch¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼3´ð¡Ü¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼1´ð¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ï¥¹¥Æ¥ì¥ªÉ½¸½¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ìò¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤â¥¹¤Ã¤ÈÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌëÃæ¤Î±Ç²è»ëÄ°¤ò»úËëÌµ¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¼ÂºÝ¤Ë»îÄ°¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±Ç²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤äYouTube¤ÎÆ°²è¤Ç¤â¡¢ÏÃ¤·À¼¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¹¤¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯À¼¤òÊ¹¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²÷Å¬¤Ê±ÇÁüÂÎ¸³¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¥ê¥â¥³¥ó¤âÀÜÂ³¤â¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¥·¥ó¥×¥ë
ºÇ¸å¤Ï¡ÖSB580 ALL-IN-ONE¡×¤ÎÀßÃÖÊýË¡¤Ê¤É¤ò´ÊÃ±¤Ë¤´¾Ò²ð¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼ËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¥ê¥â¥³¥ó¡¢ÅÅ¸»¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢HDMI¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¤½¤ì¤«¤éÊÉ³Ý¤±¥¥Ã¥È¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖSB580 ALL-IN-ONE¡×¤Ï¡¢HDMI¡ÊeARCÂÐ±þ¡ËÃ¼»Ò¤È¡¢¸÷¥Ç¥¸¥¿¥ëÆþÎÏ¤òÅëºÜ¡ÊUSBÃ¼»Ò¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ç»ÈÍÑ¡Ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏHDMI¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀÜÂ³¤¹¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
¥ê¥â¥³¥ó¤âÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¡£²»ÎÌÁàºî¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¤ò´Þ¤à4¤Ä¤Î²»À¼¥â¡¼¥É¤ÎÊÑ¹¹¡¢5ÃÊ³¬¤ÎÄã²»ÎÌ¤ÎÄ´À°¡¢BluetoothÀÜÂ³¤Ê¤É¤òÁàºî¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¡¢¡ÖSB580 ALL-IN-ONE¡×¤ÏBluetooth¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÀßÄê¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¼ê½ç¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖSB580 ALL-IN-ONE¡×¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â°ìÀÚÌµ¤·¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¿´ÃÏÎÉ¤¤²»¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Í¤§¡£
¤ª¤¦¤Á±Ç²è¤ò¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¦¥ó¥É
¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»¶Á¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ëÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±öÇß¤¬Æñ¤·¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤¹¤®¤ë¤È¥µ¥¤¥º¤äÁû²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¼ê·Ú¤¹¤®¤ë¤È²»¼Á²þÁ±¤¬¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡£
¤½¤Î¡Ö¸½¼ÂÅª¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¡×¤ò¡¢JBL¤Ï Íý²ò (¤ï¤«) ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÖSB580 ALL-IN-ONE¡×¤Ï¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹ÂÐ±þ¤Ç½½Ê¬¤Ê¥µ¥é¥¦¥ó¥É´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Äã²»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄã²»¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥ê¥â¥³¥óÂ¦¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÅÀ¤â¾å¼ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²¿¤è¤ê¡¢Ç÷ÎÏ¥µ¥¦¥ó¥É¡áÂç¤¤Ê²È¤Ç¤·¤«³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¡£¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¡¢±Ç²è¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥Ä¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤³¤ì¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼²Á³Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â½õ¤«¤ë¡ª
Í§Ã£¤ò¾·¤¤¤Æ±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î´Õ¾Þ²ñ¤ò¤¹¤ë¤â¤è¤·¡¢°ì¿Í¤Ç¥·¥Í¥Þ¤ÊÌë¤ò³Ú¤·¤à¤â¤è¤·¡£¡Ö´Ñ¤¿¤¤¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤¬¡ÖSB580 ALL-IN-ONE¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Source: JBL